سعر الذهب يرتفع بتأثير دعمه الحالي - توقعات اليوم – 22-04-2026

سعر الذهب يرتفع بتأثير دعمه الحالي - توقعات اليوم – 22-04-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-04-22 01:55AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

ارتفع سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من تماسكه أعلى مستوى الدعم عند 4,700$، والذي كان يمثل هدفاً متوقعاً في آخر تقرير لنا، ما منح السعر دفعة إيجابية ساعدته على تعويض جزء من خسائره، ويأتي هذا التحرك بالتزامن مع بدء تحسن مؤشرات القوة النسبية، مع ظهور إشارات إيجابية بعد تخلصها من حالة التشبع البيعي.

 

ورغم هذا التعافي النسبي لا تزال الضغوط السلبية قائمة، خاصة بعد كسر السعر لخط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، إلى جانب استمراره في التداول دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما يحد من قوة الارتداد الحالي ويقلص من فرص التعافي الكامل خلال الفترة القريبة المقبلة.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

