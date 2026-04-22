"التعاون الإسلامي" تدين بشدة المخطط الإرهابي الذي استهدف أمن واستقرار الإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها واستنكاراها الشديدين للمخطط الإرهابي الذي كان يستهدف المساس بالوحدة الوطنية والاستقرار في دولة العربية المتحدة والذي تم إحباطه بفضل يقظة الأجهزة الأمنية الإماراتية.

وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في بيان تضامنها التام مع دولة الإمارات، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها، وحماية أراضيها من أي تهديدات.

وجددت الأمانة العامة موقفها الثابت الرافض لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، أو التحريض عليها أياً كانت دوافعها ومبرراتها.

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

