السعودية: هذا هو التحدي القائم بشأن اتفاق غزة ودور قوة الاستقرار

القاهرة - كتب محمد نسيم - قالت الوزير المفوض بوزارة الخارجية السعودية، منال بنت حسن رضوان، اليوم الإثنين، إن التحدي القائم بشأن اتفاق غزة ، يتمثل في تحويل وقف إطلاق النار "الهش"، إلى تقدم لا رجعة فيه نحو السلام.

وأشارت الوزيرة خلال الاجتماع التاسع للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، إلى أن "الأمن والحل السياسي غير قابلين للفصل، وأي استقرار دون أفق سياسي موثوق سيكون مؤقتاً وغير مستدام".

وأضافت أن "تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803، والخطة الشاملة ودعم جهود مجلس السلام يوفر نافذة حقيقية لمواءمة مسارات وقف النار، والإغاثة الإنسانية، والحوكمة، والأمن، وإعادة الإعمار ضمن إطار متكامل".

اقرأ أيضا/ "اقتصاد على حافة الانهيار".. مصطفى يدعو لدعم عاجل وعودة السلطة إلى غـزة

وشددت منال بنت حسن، خلال الاجتماع، على "ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق، مع أهمية التقدم في جهود التعافي المبكر، وإعادة الإعمار بطريقة تمنع الازدواجية".

— وزارة الخارجية