سعر الباوند مقابل الين بانتظار العزم الإيجابي-توقعات اليوم 22-4-2026

لم يحرك سعر النحاس أي ساكن منذ تداولات يوم أمس بتذبذبه المتكرر قرب الدعم الأولي المستقر عند 5.9700$ نتيجة لتعارض المؤشرات الرئيسية المستمر تحديدا بتقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي والذي يستقر حاليا دون مستوى 50.

قد تستمر التداولات الجانبية ولنذكر بأن استمرار تعرض السعر للضغوط السلبية قد يجبره على تشكيل بعض التداولات التصحيحية الهابطة لنتوقع محاولة انجذابه بذلك نحو 5.8200$, أما تفعيل الهجوم الصاعد فإن ذلك يحتاج عزم إيجابي جديد ليدفع بالسعر للثبات فوق 6.1200$ ومن ثم ليبدأ باستهداف محطات إيجابية جديدة قد تمتد خلال الفترة الأولية نحو 6.2500.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.8200 $ و 6.100$

توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المرتفع