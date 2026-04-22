سعر اليورو مقابل الين دون أي جديد-توقعات اليوم 22-4-2026

كرر سعر المؤشر تقديمه لإغلاقات سلبية دون الحاجز المتمثل بمستوى 7150.00 ليستهدف بذلك بعض المحطات التصحيحية بملامسته لمستوى 7060.00 ومن ثم ليضطر لتقديم تداولات جانبية ضعيفة بتذبذبه قرب 7100.00 متأثرا باستمرار تعارض المؤشرات الرئيسية.

في حال تمركز السعر خلال تداولات هذا اليوم دون الحاجز الحالي سيزيد ذلك من فعالية المسار التصحيحي الهابط لنبقى بانتظار استهدافه قريبا لمستوى 7030.00 و6965.00 على التوالي, أما محاولات استئنافه للهجوم الصاعد يتطلب تشكيله لاندفاع صاعد قوي ليستقر من خلاله فوق مستوى 7190.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 7030.00 و 7150.00

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز