الجنيه الإسترليني يتحرك في المنطقة الإيجابية قبيل بيانات التضخم البريطانية

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء، مع تلاشي المكاسب المبكرة بعد أن طغت المخاوف المتجددة بشأن الحرب في الشرق الأوسط على التفاؤل الأولي الذي غذّته موجة قوية من نتائج أرباح الشركات.

وقال مسؤول إيراني رفيع لرويترز إن إيران قد تشارك في محادثات مع الولايات المتحدة في باكستان إذا تخلّت واشنطن عن سياسة الضغط والتهديد، مضيفًا أن طهران ترفض أي مفاوضات تهدف إلى الاستسلام.

وامتدت خسائر الأسهم في الجلسة المتأخرة بعد تقارير أفادت بأن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس ألغى رحلته إلى باكستان للمشاركة في محادثات السلام.

وكانت الأسهم قد ارتفعت في الأسابيع الأخيرة على أساس توقعات بأن اتفاق سلام قد يكون قريبًا.

وقال توماس مارتن، كبير مديري المحافظ في شركة GLOBALT للاستثمارات في أتلانتا: “هناك شيئان يحدثان في الوقت نفسه: ما هو مسار تسوية أزمة إيران، وفي المقابل هناك توقعات قوية جدًا للأرباح والشركات تعلن نتائج جيدة نسبيًا، والاقتصاد في وضع جيد”.

وأضاف: “العامل غير المتوقع هو ما سيحدث مع إيران، ولا أحد يعرف ذلك، ومن المدهش أن البعض يعتقد أن الأمور ستسير بشكل طبيعي”.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 293.18 نقطة أو 0.59% ليغلق عند 49,149.38 نقطة، بينما خسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 45.13 نقطة أو 0.63% ليصل إلى 7,064.01 نقطة، وهبط مؤشر ناسداك المركب 144.43 نقطة أو 0.59% ليغلق عند 24,259.96 نقطة.

وكان المؤشر القياسي ستاندرد آند بورز قد ارتفع في وقت سابق من الجلسة بنسبة وصلت إلى 0.4%.

وأظهرت بيانات من وزارة التجارة الأمريكية أن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة ارتفعت بأكثر من المتوقع في مارس، مدفوعة بارتفاع أسعار البنزين نتيجة الحرب مع إيران، ما أدى إلى قفزة قياسية في إنفاق محطات الوقود.

وقفزت مبيعات التجزئة بنسبة 1.7%، وهي أكبر زيادة منذ مارس 2025، بعد تعديل بيانات فبراير إلى ارتفاع بنسبة 0.7%، وجاءت أعلى من توقعات الاقتصاديين البالغة 1.4%.

نتائج الشركات والتكنولوجيا تدعم المعنويات

واصلت توقعات التفاؤل حول الذكاء الاصطناعي ونتائج أرباح قوية دعم المستثمرين، مع توقع نمو أرباح الربع الأول بنحو 14% وفق بيانات LSEG.

ورفع بنك جيه بي مورغان هدفه لنهاية العام لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 مستندًا إلى قوة أرباح شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بينما أعلنت أمازون أنها ستستثمر ما يصل إلى 25 مليار دولار في شركة أنثروبيك، ما يعكس استمرار الإنفاق الضخم من شركات التكنولوجيا الكبرى على الذكاء الاصطناعي. وارتفع سهم أمازون بنسبة 0.66%.

وارتفع مؤشر قطاع الطاقة في ستاندرد آند بورز بنسبة 1.31%، ليكون القطاع الوحيد الرابح بين القطاعات الرئيسية، مدفوعًا بارتفاع جديد في أسعار النفط نتيجة التوترات في الشرق الأوسط.

وقفز سهم يونايتد هيلث بنحو 7% بعد رفع الشركة لتوقعات أرباحها السنوية وتجاوزها تقديرات وول ستريت للربع الأول، ليكون أكبر داعم لمؤشر داو جونز بإضافة نحو 138 نقطة.

في المقابل، تراجع سهم آبل بنسبة 2.52% بعد إعلان الشركة أن الرئيس التنفيذي تيم كوك سيُسلم القيادة إلى جون تيرنوس، كبير مسؤولي العتاد.

تطورات الفيدرالي

كما تابع المستثمرون تصريحات كيفن وارش، مرشح الرئيس دونالد ترامب لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، بعد انتهاء جلسة الاستماع في مجلس الشيوخ.

وقال وارش إنه لم يقدم أي وعود للرئيس ترامب بشأن خفض أسعار الفائدة، في محاولة لتأكيد استقلالية الفيدرالي عن البيت الأبيض، رغم تعهده بإجراء إصلاحات واسعة.

وقال السيناتور الجمهوري توم تيليس إنه سيعرقل ترشيح وارش حتى تنهي وزارة العدل تحقيقها بشأن رئيس الفيدرالي الحالي جيروم باول، في قضية يرى أنها تهدد استقلال البنك المركزي.

وقد يؤثر هذا الجمود على السياسة النقدية، خاصة مع تهديد ترامب بإقالة باول إذا لم يترك منصبه عند انتهاء ولايته في مايو.

وتفوقت الأسهم الهابطة على الصاعدة بنسبة 2.67 إلى 1 في بورصة نيويورك، وبنسبة 2.53 إلى 1 في ناسداك.

وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خمسين قمة سنوية جديدة وأربع قيعان جديدة، بينما سجل ناسداك 144 قمة جديدة و62 قاعًا جديدًا.

وبلغ حجم التداول في الأسواق الأمريكية 18.08 مليار سهم، مقارنة بمتوسط 18.4 مليار سهم خلال آخر 20 جلسة تداول.