نيالا.. في تطور غريب تم تعيين متعهدين لدفن الموتى من المعتقلين داخل السجن

تحركات وقرارات هستيرية في أوساط مليشيات التمرد بعد صفعة النور قبة.. بالأمس تزايدت وتيرة الاعتقالات العشوائية في صفوف أبناء المحاميد في المناطق التي تستبيحها المليشيا وسط توقعات باعتداءات على عشيرة ومسقط رأس قبة..

■ منذ يوم أمس تم التشديد على منع مغادرة من يسمون بقادة وضباط المليشيا حدود مواقعهم، كما تم إلغاء كل (أذونات) السفر خارج المواقع والمدن المستباحة..

■ تم ترحيل مئات المعتقلين إلى سجن دقريس بنيالا، وفي تطور غريب تم تعيين متعهدين لدفن الموتى من المعتقلين داخل السجن، وذلك بعد تسجيل حالات هروب لعدد من الجنود الذين كان يتم نقلهم لحفر مقابر ودفن المعتقلين بدقريس..

■ الهلع من تسلل وهروب ضباط وجماعات وجنود المليشيا انتقل إلى بقايا عصابات التمرد بالنيل الأزرق، حيث يواجه المتمرد حمودة البيشي اتهامات بالتجارة في المخدرات بدولة جنوب السودان وتجارة وتهريب البضائع من السودان إلى إثيوبيا.. الاتهامات للبيشي قد تضعه قيد الحبس والتحقيق إن لم يكن ذلك قد وقع فعلاً..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد