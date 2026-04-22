تكنولوجيا: Oppo توضح كيف ولماذا طورت أول كاميرا 50 ميجابكسل بتقريب 10x لهاتف Find X9 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - استعرضت Oppo تفاصيل نظام الكاميرات في هاتف Find X9 Ultra قبل الإعلان الرسمي، مع تركيز خاص على كاميرا تقريب بصري 10x بدقة 50 ميجابكسل، والتي تصفها الشركة بأنها الأولى من نوعها في الهواتف الذكية.

وتوضح Oppo أن محاولات سابقة قدمت تقريبًا مماثلًا، لكنها عانت من ضعف دخول الضوء ودقة منخفضة.

ولتجاوز هذه المشكلة، طورت الشركة عدسة بيريسكوب بخمسة مناشير بطول 29 مم فقط، مع اعتماد عملية معايرة دقيقة أثناء التصنيع لضبط العدسة والمستشعر.

ويتيح هذا التصميم فتحة عدسة f/3.5 تجمع ضوءًا أكثر بثلاث مرات مقارنة بكاميرات 10x التقليدية، إلى جانب مستشعر مخصص بدقة 50 ميجابكسل مع تثبيت بصري متقدم، ما يسمح بالوصول إلى تقريب 20x عبر التكبير داخل المستشعر.

ويضم الهاتف أيضًا كاميرتين بدقة 200 ميجابكسل، الأولى رئيسية بمستشعر كبير مقاس 1/1.12 بوصة مع فتحة f/1.5، وتدعم تقريبًا بصريًا 2x بدقة 50 ميجابكسل. أما كاميرا التقريب 3x فتأتي بمستشعر كبير وفتحة f/2.2، وتدعم تصوير ماكرو من مسافة قريبة تصل إلى 15 سم.

كما يضيف الهاتف كاميرا واسعة جدًا بدقة 50 ميجابكسل بعدسة 14 مم لالتقاط ضوء أكثر بنسبة ملحوظة، إلى جانب مستشعر True Color متعدد الأطياف لتحسين دقة الألوان.

وقدمت أوبو أيضًا ملحق Hasselblad Earth Explorer Kit، والذي يتضمن غطاء خاصًا يدعم تركيب فلاتر وعدسة Teleconverter إضافية، تسمح بالوصول إلى تقريب بصري يصل إلى 13x، ويمكن أن يمتد إلى 30x باستخدام التكبير داخل المستشعر.

