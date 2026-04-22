تكنولوجيا: مقاطع تشويقية تأخذ هاتف Oppo Find X9 Ultra في مغامرات بين قرغيزستان وآيسلندا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تواصل Oppo التشويق لهاتف Find X9 Ultra قبل الإعلان الرسمي المقرر في 21 أبريل، إذ نشرت الشركة مجموعة من المقاطع المصورة التي تستعرض قدرات الكاميرا في ظروف تصوير احترافية ومن مواقع مختلفة حول العالم.

في الفيديو الأول، يسافر المصور “جيروم” والمستكشف “غييه” إلى قرغيزستان لالتقاط صورة محددة لصياد نسور في الجبال مع ظهور القمر في الخلفية.

ويستخدم الفريق تقريبًا يصل إلى 600 مم بالاعتماد على عدسة Hasselblad الإضافية 300 مم، ما يجعل القمر يبدو أكبر حجمًا في المشهد النهائي.

أما الفيديو التالي، فينتقل إلى آيسلندا حيث استُخدم الهاتف لتصوير لقطات محمولة باليد، وكذلك عبر ذراع تصوير متحرك وطائرة درون. وخلال التصوير، اعتمد الفريق على مجموعة TILTA Khronos Creator Kit التي توفر قبضة إضافية ومقبضًا قابلًا للتعديل، إلى جانب خيارات متعددة للتثبيت، فضلًا عن دعم تركيب فلاتر ND أو عدسة 300 مم.

وتُصوَّر هذه المقاطع بدقة 8K وعمق ألوان 10-bit باستخدام نمط O-Log2، مع الاستعانة بملفات 3D LUTs لمعاينة الشكل النهائي للألوان أثناء التصوير في الموقع، وهو ما يمنح صناع المحتوى تحكمًا أدق في المعالجة اللونية.

ويركز مقطع آخر على مجموعة TILTA Khronos نفسها، حيث يستعرض خيارات الإضافات المختلفة وإمكانيات التثبيت التي توفرها للتصوير الاحترافي باستخدام الهاتف. كما تنشر أوبو مقطعًا قصيرًا إضافيًا يبرز قدرات التقريب البصري 10x للهاتف دون الحاجة لأي ملحقات خارجية.

ومن المتوقع أن يُطرح Oppo Find X9 Ultra عالميًا، إلى جانب هاتف Find X9s، فيما تشير الشركة إلى أن المزيد من التفاصيل والمراجعات ستظهر بعد الإطلاق الرسمي.

