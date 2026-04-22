سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يتخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 22-04-2026

صعد سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد الزوج حالياً بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 0.5920، مدفوعاً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح الزوج في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أوسع لتمديد مكاسبه في الفترة القريبة المقبلة.