شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت ترتفع بدعم تمديد هدنة إيران ونتائج أرباح قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت يوم الأربعاء بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، رغم استمرار حالة عدم اليقين بشأن التزام طهران وحليفة واشنطن إسرائيل بالهدنة.

وأوضح ترامب أن التمديد غير المحدد جاء بناءً على طلب وسطاء من باكستان، إلا أن الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية لا يزال قائمًا، في وقت احتجزت فيه إيران سفينتين في مضيق هرمز.

ويظل مصير هذا الممر الحيوي، الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، أحد أبرز عوامل الغموض بالنسبة للمستثمرين، وأحد النقاط الخلافية الرئيسية في المفاوضات.

ورغم هذه الضبابية، يعكس صعود الأسواق تمسك المستثمرين بأي إشارات إيجابية، إلى جانب قناعة متزايدة بأن الصراع قد يُحسم عبر التفاوض وليس التصعيد العسكري.

وبحلول الساعة 11:25 صباحًا بتوقيت نيويورك، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 381 نقطة أو 0.78% ليصل إلى 49,530.56 نقطة، وصعد مؤشر S&P 500 بنسبة 0.87% إلى 7,125.15 نقطة، بينما قفز مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.29% إلى 24,573.70 نقطة.

وقال ريك غاردنر، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة RGA للاستثمارات، إن الأسواق قد تشهد استمرار الأخبار السلبية والتهديدات والمواعيد النهائية للمفاوضات، لكن ذلك لا يعني بالضرورة تفاعلًا حادًا من الأسهم، إذ سبق أن استوعبت الأسواق أسوأ سيناريوهات الصراع خلال التراجعات التي شهدتها في مارس.

في المقابل، لا تزال مخاطر ارتفاع التضخم قائمة، خاصة مع اقتراب أسعار النفط من مستوى 100 دولار للبرميل، وهو ما قد يضغط على الأسواق لاحقًا.

وقادت أسهم قطاع التكنولوجيا المكاسب، حيث ارتفعت بنسبة 1.6%، بينما صعد قطاع الطاقة بنحو 0.8%. كما سجل مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات مستوى قياسيًا جديدًا، متجهًا نحو تحقيق أطول سلسلة مكاسب في تاريخه لليوم السادس عشر على التوالي.

وعلى صعيد الأسهم، قفزت أسهم ميكرون تكنولوجي بنسبة 5.6%، وارتفعت أسهم سيغيت تكنولوجي بنسبة 2.5% بعد رفع تصنيفها الاستثماري.

نتائج الشركات تدعم المعنويات

ساهم الأداء القوي لنتائج الشركات في طمأنة المستثمرين بشأن متانة إنفاق المستهلك الأمريكي، الذي يُعد المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.

وأظهرت بيانات غولدمان ساكس ارتفاع توقعات أرباح الشركات المدرجة في مؤشر S&P 500 لعامي 2026 و2027 بنسبة 4% منذ أواخر يناير.

وارتفعت أسهم جي إي فيرنوفا بنسبة 12.5% بعد رفع توقعات الإيرادات السنوية، بينما صعدت أسهم بوسطن ساينتيفيك بنسبة 8.3% عقب نتائج قوية للربع الأول.

كما ارتفعت أسهم بوينغ بنسبة 3.1% بعد تسجيل خسائر أقل من المتوقع، لتكون من أكبر الداعمين لمؤشر داو جونز.

في المقابل، تراجعت أسهم يونايتد إيرلاينز بنسبة 6.4% بعد توقعات أرباح دون التقديرات، نتيجة ارتفاع تكاليف وقود الطائرات.

ومن المنتظر أن تعلن شركات كبرى مثل تسلا وتكساس إنسترومنتس وساوث ويست إيرلاينز نتائجها بعد إغلاق السوق.

كما ارتفعت أسهم منصة التداول روبن هود بنسبة 2.3% بعد استثمار صندوقها الاستثماري 75 مليون دولار في شركة أوبن إيه آي.

وفي تحرك لافت، قفزت أسهم سبيريت إيرلاينز، التي يتم تداولها خارج البورصة، بأكثر من ثلاثة أضعاف لتصل إلى 1.85 دولار، بعد تقارير عن اقتراب الإدارة الأمريكية من التوصل إلى اتفاق لإنقاذ الشركة.