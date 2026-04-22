- 1/2
- 2/2
أقرت روسيا مشروع قانون لتنظيم العملات الرقمية في القراءة الأولى، في خطوة تمهّد لوضع إطار قانوني شامل للقطاع، مع السماح باستخدام العملات الرقمية في التسويات التجارية الدولية.
وينص المشروع على منح البنك المركزي الروسي صلاحية ترخيص ومراقبة الجهات العاملة في سوق الكريبتو، بما في ذلك منصات التداول والوسطاء والمؤسسات المالية.
كما يحدد شروط مختلفة للمستثمرين، حيث يفرض قيود على الأفراد غير المحترفين، بينما يمنح مرونة أكبر للمؤسسات والمتداولين المحترفين.
ويصنّف القانون العملات الرقمية كأصول (ملكية)، ما يتيح حمايتها قانونيا في حالات مثل النزاعات أو الإفلاس.
ومع ذلك، يحظر استخدامها كوسيلة دفع داخل البلاد، مع الإبقاء على الروبل كعملة رسمية وحيدة.
في المقابل، يفتح المشروع الباب لاستخدام العملات الرقمية في التجارة عبر الحدود، ما يمنح الشركات الروسية وسيلة بديلة للتعامل مع الشركاء الدوليين، خاصة في ظل القيود والعقوبات.
ولا يزال المشروع بحاجة إلى موافقات إضافية قبل دخوله حيز التنفيذ، والمتوقع في منتصف العام الحالي 2026.
اقرأ أيضا:
حيتان البيتكوين تدعم السعر فوق مستوى 75 ألف: ومواجهة حاسمة تنتظر السعر عند 80 ألف دولار
اختراق جديد يضرب سوق التمويل اللامركزي: مشروع Volo يتكبد خسائر فادحة
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تتحرك لتنظيم الكريبتو وتسمح باستخدامه في التجارة الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المشفرين العرب وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.