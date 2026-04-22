ترامب: لا أريد تمديد وقف النار مع إيران.. أنا والجيش جاهزان للتحرك

القاهرة - كتب محمد نسيم - أدلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، 21 أبريل 2026، بتصريحات حادة حول التطورات مع إيران، أكد فيها أنه لا يرغب في تمديد وقف إطلاق النار، مشددًا على جاهزية الجيش الأمريكي للتحرك في أي وقت.

وفي مقابلة مع CNBC، قال ترامب إن القوات الأمريكية "مدججة بالذخيرة وجاهزة للغاية"، مضيفًا أنه والجيش "مستعدان للتحرك ضد إيران" في حال تطلب الأمر، مشيرًا إلى أن "القصف هو الاستراتيجية الأنسب للبدء"، وأن القوات "على أهبة الاستعداد".

وأوضح ترامب أنه أبلغ طاقمه قبل بدء العملية العسكرية بأنه سيضطر إلى "إحداث بعض الاضطراب في الأرقام والمؤشرات"، في إشارة إلى التداعيات الاقتصادية المحتملة.

وأشار إلى أن بلاده استغلت فترة وقف إطلاق النار لإعادة التزود بالمخزونات العسكرية، لافتًا إلى أن إيران ربما قامت بخطوات مماثلة، بما في ذلك إعادة تموضع صواريخها بعد تعرض جزء كبير منها للتدمير.

اقرأ أيضًا/ إسبانيا تدعو الاتحاد الأوروبي لمعاقبة إسرائيل وتطالب بتغيير المسار في غـزة

وأكد أن الولايات المتحدة في "موقع تفاوضي قوي للغاية"، يسمح لها بإنجاز ما "كان ينبغي على رؤساء سابقين إنجازه"، مشددًا على أن إيران "ليس أمامها خيار سوى إرسال وفد للتفاوض"، ومتوقعًا التوصل إلى "اتفاق رائع".

كما حذّر من تداعيات التصعيد، قائلاً إن بلاده "لن تسمح بأن يُنسف الشرق الأوسط ثم أوروبا ثم يأتي الدور عليها"، مؤكدًا أنه في حال حصول إيران على سلاح نووي "فستبدأ بتدمير إسرائيل، ونحن لن نسمح بحدوث ذلك".

وفي سياق متصل، زعم ترامب أنه تمكن من إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية بشكل كبير، بما في ذلك القوات البحرية والجوية، مشيرًا إلى أن القيادة الجديدة في إيران "أكثر عقلانية".

واختتم تصريحاته بالقول إنه "ربما قام بتغيير النظام في إيران بطريقة غير مباشرة"، مؤكدًا أن الوقت المتبقي بشأن وقف إطلاق النار محدود، في ظل استمرار التوترات بين الجانبين.

المصدر : وكالات