ثانوية الموهوبين التقنية تفتتح فروعها الجديدة في 5 مدن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت مدارس الموهوبين التقنية الثانوية، بالشراكة بين وزارة التعليم وأكاديمية طويق، عن افتتاحها فروعا جديدة في 5 مدن، وهي: مكة المكرمة والأحساء وأبها وجازان وحائل، إلى جانب فروعها الحالية في الرياض وجدة والدمام والقصيم والمدينة المنورة، وإطلاق التسجيل للعام الدراسي 1449/1448هـ، للبنين والبنات بالصف الأول الثانوي، وتعد المدارس نموذجا رائدا والأولى من نوعها على مستوى العالم في بناء القدرات الوطنية في التقنيات المتقدمة. وتقدّم المدارس العديد من المسارات التقنيّة لطلاب وطالبات التعليم العام في المرحلة الثانوية، المخصّصة لبناء قدرات الطلبة في أبرز التخصصات التقنيّة، وهي: علوم الحاسب، والذكاء الاصطناعي، وهندسة الميكاترونيكس، والأمن السيبراني، وتقدّم منهجا تعليميا مكثفا يتضمن شهادات احترافية من كبرى الجهات العالمية، أبرزها: (Apple) و(NVIDIA) و(Meta) و(Google)، والعديد من البرامج التقنيّة الإثرائية والقياديّة، لتأسيس الطلاب والطالبات في المجال التقني، ويمكن تسجيل طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي والثاني الثانوي في العام الدراسي القادم في المدارس عبر الرابط التالي: https://schools.tuwaiq.edu.sa وتتيح المدارس للطلاب والطالبات، تجربة تعليميّة وفق منهجيّة قائمة على التطبيق العملي، واستثمار أوقات الطلبة بمختلف الأنشطة غير الصفية، وتأهيلهم ضمن برامج مخصصة لتمثيل المملكة في كبرى المنافسات المحلية والدولية، عبر مسابقات البحث والابتكار، ومسابقات الروبوت، وغيرها من المنافسات العالمية في مختلف المجالات التقنية.