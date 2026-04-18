كتائب حزب الله: ليس من المقبول أن تستأثر مجموعة واحدة بالرئاسات الأربع

بغداد - ياسين صفوان - وقال المسؤول الامني للكتائب ابو مجاهد العساف: في بيان، "إذا لم يتمكن الإخوة في الإطار من تمرير الحاج المالكي أو السيد السوداني لرئاسة الوزراء، فالأولى أن يتم تعيين رئيس الوزراء من كتلتيهما؛ وإلا فليس من المقبول أن تستأثر مجموعة واحدة بالرئاسات الأربع".





الى ذلك، قال العساف "بحسب قاعدة (الأمن للجميع أو لا أمان لأحد)، نؤكد أنّ التفاهم بين كتائب حزب الله وبين الوسيط العراقي كان مفاده: إنّ أمن "معسكر التوحيد" -أو ما يسمى بالسفارة الأمريكية-وموظفيها، مرهونٌ بالتزام العدو بعدم استهداف أي منطقة سكنية في محافظات العراق".

وأضاف "إننا سنعمل على تفكيك المؤسسات الأمنية والعسكرية التابعة للاحتلال في البلاد، ونزع أسلحتها الموجودة داخل المدن الآمنة، إضافة إلى إنهاء نفوذها في الوزارات والوكالات الأمنية والسياسية".

أدناه نص البيان..