تكنولوجيا: أوبو تطلق هاتفيها الجديدين F33 و F33 Pro ببطاريات عملاقة وشاشات فائقة السلاسة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت أوبو رسمياً هاتفيها الجديدين F33 و F33 Pro في السوق الهندي، ليضيفا خيارات مميزة وقوية لسلسلة الهواتف. ويشترك كلا الهاتفين في تقديم مجموعة متشابهة ومألوفة من المواصفات والميزات الاستثنائية التي تلبي تطلعات المستخدمين، وتأتي في مقدمتها شاشات متطورة وبطاريات ضخمة لتوفير تجربة استخدام متكاملة لا مثيل لها. وتواصل أوبو مسايرتها للاتجاه المتنامي نحو استخدام بطاريات أكبر حجماً من خلال تزويد كلا الهاتفين ببطارية عملاقة تبلغ سعتها 7000 مللي أمبير لضمان فترات تشغيل طويلة جداً دون أي انقطاع. ولتعزيز هذه القدرة الفائقة وتوفير راحة أكبر، أضافت أوبو دعماً لتقنية الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 80 واطاً لتوفير الوقت والجهد بشكل ملحوظ أثناء عملية إعادة الشحن السريع للأجهزة.

يتطابق الهاتفان تماماً حيث يعتمدان على معالج Dimensity 6360 Max الجديد من شركة ميدياتك، والذي يعتبر نسخة معاد تسميتها من معالج Dimensity 6300 دون اختلافات جوهرية في سرعات التردد، مع ذاكرة عشوائية تبلغ سعتها 8 جيجابايت ومساحة تخزين تبلغ 128 جيجابايت. ويتميز الجهازان بشاشة واسعة من نوع AMOLED يبلغ مقاسها 6.57 بوصة وتدعم دقة عرض FHD+ مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتزاً وذروة سطوع تصل إلى 600 شمعة. ويكمن الاختلاف الرئيسي بين الطرازين في كاميرا الصور الشخصية، حيث يتألق إصدار برو بكاميرا أمامية تبلغ دقتها 50 ميجابكسل، بينما يكتفي الإصدار العادي بكاميرا دقتها 16 ميجابكسل، ويشترك الاثنان في الكاميرا الخلفية بدقة 50 ميجابكسل والمصحوبة بمستشعر أحادي اللون بدقة 2 ميجابكسل.

وتتضمن الميزات الإضافية لسلسلة الهواتف الجديدة معيار IP69K القوي لمقاومة الماء والغبار، بالإضافة إلى هيكل مدرع بالكامل بزاوية 360 درجة لتوفير أقصى درجات الحماية ضد الصدمات المتنوعة، مع واجهة تشغيل ColorOS 16 المبنية على نظام أندرويد 16 الأحدث. وتكتمل هذه المنظومة العملية بوجود مستشعر مدمج لبصمات الأصابع أسفل الشاشة ومنفذ لبطاقات الذاكرة لتوسيع مساحة التخزين. وفيما يتعلق بالأسعار، يتوفر الهاتف الأساسي بخياري الأخضر اللؤلؤي والأبيض بسعر يبلغ حوالي 343 دولاراً أمريكياً، بينما يتوفر إصدار برو بألوان غابة الضباب والأزرق النجمي والأحمر العاطفي بسعر يبلغ حوالي 407 دولارات أمريكية، وقد أتاحت الشركة الهاتفين للطلب المسبق عبر موقعها الرسمي مع جدولة موعد الشحن بحلول السادس والعشرين من شهر أبريل الجاري.

المصدر: