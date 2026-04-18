تكنولوجيا: هونر تطلق حاسوبها المحمول الجديد مقاس 14 بوصة ببطارية كبيرة ومعالجات متطورة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت هونر رسمياً في بيع حاسوبها المحمول الجديد والمميز الذي يعمل بمنصة معالجات Panther Lake المتطورة من إنتل. ويتوفر حاسوب Honor MagicBook 14 2026 الجديد حالياً في السوق الصيني كبداية لانطلاقته، حيث يتميز بوحدة معالجة رسوميات مدمجة قوية من نوع Arc B390 وشاشة فائقة السلاسة بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتزاً، إلى جانب بطارية ضخمة تبلغ سعتها 92 واطاً في الساعة. وتأتي هذه الخطوة بعد أن كشفت هونر في شهر مارس الماضي خلال المؤتمر العالمي للهواتف النقالة عن إصدارها الاحترافي، والذي لم يتوفر حتى الآن في الأسواق لينافس أجهزة قوية مثل حاسوب جالاكسي أو ماك بوك برو.

و قررت هونر تحديث الإصدار القياسي من حاسوبها المحمول ليعمل بالمنصة الجديدة من إنتل، حيث يأتي الجهاز بوزن خفيف يبلغ 1.39 كيلوجرام لتسهيل حمله والتنقل به. ويتميز هذا الإصدار بشاشة رائعة من نوع IPS يبلغ مقاسها 14 بوصة وتدعم دقة عرض تبلغ 2.8K مع سطوع يصل إلى 430 شمعة وكثافة بكسلات تبلغ 243 بكسلاً لكل بوصة بنسبة أبعاد تبلغ 16:10 لتوفير مساحة عرض أوسع. وتؤكد الشركة أن هذه الشاشة تغطي نطاق ألوان sRGB بالكامل بنسبة 100% مع تقديم نسبة تباين تبلغ 1200:1 لضمان تقديم ألوان دقيقة وصور واضحة تنبض بالحياة.

ورغم أن هذه الشاشة تعتبر تراجعاً مقارنة بشاشة OLED المستخدمة في الإصدار الاحترافي، إلا أن هونر حرصت على تزويد هذا الحاسوب بنفس البطارية الجبارة التي تبلغ سعتها 92 واطاً في الساعة لضمان فترات تشغيل طويلة. ويبدو أن الجهاز الجديد يشارك الإصدار الاحترافي في نفس منافذ التوصيل أيضاً، إلا أن هونر استبدلت منفذ Thunderbolt 4 المتطور بمنفذين من نوع USB 3.2 Gen 2 Type-C لتوفير سرعات نقل بيانات تصل إلى 10 جيجابت في الثانية لكل منفذ لتلبية احتياجات التوصيل اليومية للمستخدمين بسلاسة.

وشهد الإصدار الجديد أيضاً التحول إلى استخدام لوحة تتبع ميكانيكية تقليدية بدلاً من اللوحة اللمسية التفاعلية الموجودة في الإصدار الاحترافي. وفيما يتعلق بالأسعار، يتوفر الحاسوب الجديد بسعر يبدأ من 6999 يواناً صينياً وهو ما يعادل حوالي 1025 دولاراً أمريكياً للنسخة المزودة بمعالج Core Ultra 5 336H مع ذاكرة عشوائية تبلغ سعتها 32 جيجابايت ومساحة تخزين تبلغ 1 تيرابايت، ويتوفر بخياري اللون الذهبي العائم والرمادي النجمي. كما تقدم هونر نسخة أقوى مزودة بمعالج Core Ultra X7 358H بنفس سعة الذاكرة ومساحة التخزين بسعر يبلغ 8799 يواناً صينياً أي حوالي 1319 دولاراً أمريكياً.