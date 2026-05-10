مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة يستعرض إصلاحات سوق العمل ضمن رؤية المملكة 2030

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شارك المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، في المنتدى الدولي الثاني لاستعراض الهجرة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وأكد الواصل أن الإدارة الفعالة للهجرة النظامية تتطلب شراكة دولية تراعي سيادة الدول وأولوياتها الوطنية، بما يسهم في تعزيز التنمية وتحقيق المنافع المتبادلة. وأشار إلى تقديم المملكة تقريرها الوطني الطوعي الأول بشأن تنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة، بما يعكس نهجا مؤسسيا منظما لمتابعة التقدم المحرز. واستعرض أبرز الإصلاحات المرتبطة بسوق العمل والعمالة الوافدة ضمن رؤية المملكة 2030. وشدد على أن الهجرة النظامية تمثل فرصة داعمة للنمو متى أحسنت إدارتها، مشيرا إلى أن تحويلات المقيمين في المملكة بلغت نحو 44 مليار دولار أمريكي خلال 2025، بما يعكس إسهامها في دعم اقتصادات الدول المرسلة وتعزيز التنمية المستدامة.

