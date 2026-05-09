السعودية تدعم إجراءات البحرين في مواجهة نشاطات تمس أمنها الوطني

وأشادت المملكة بكفاءة الأجهزة الأمنية البحرينية ويقظتها في كشف وملاحقة الأنشطة التي تمثل تهديدًا للأمن الوطني البحريني.
وكانت وزارة الداخلية البحرينية، أعلنت اليوم، القبض على التنظيم الرئيسي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر "ولاية الفقيه".
وأوضحت الوزارة أنه تم القبض على 41 شخصًا من التنظيم، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية بحقهم، وفقًا للأنظمة والقوانين المعمول بها في البحرين، وبالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة.
وأكدت أن عمليات البحث والتحري لا تزال متواصلة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في أعمال هذا التنظيم، أو ارتكابه أعمالًا مخالفة للقانون تمسّ أمن دوت الخليج واستقراره.
وأعلنت البحرين عدة مرات منذ اندلاع الحرب في المنطقة، ضبط خلايا متهمة بالتخابر مع الحرس الثوري والتعاطف مع العدوان الإيراني على البلاد.
