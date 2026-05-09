أسعار القمح والذرة والصويا تتراجع متجهةً لخسائر أسبوعية وسط ضغوط بيعية ومخاوف الطقس

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة بعدما أطلقت إيران مجددًا صواريخ باتجاه الإمارات العربية المتحدة، في حين استهدفت الولايات المتحدة ناقلتي نفط إيرانيتين حاولتا تجاوز الحصار البحري الأمريكي.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي بنحو 2% إلى 102.07 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:19 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 1% إلى 95.93 دولار للبرميل.

وكان الخامان قد أنهيا تعاملات الخميس على انخفاض، مع اتجاه كل منهما لتسجيل خسائر أسبوعية تتجاوز 5%.

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت صاروخين باليستيين وثلاث طائرات مسيرة أُطلقت من إيران، في ثاني هجوم من نوعه على الإمارات هذا الأسبوع على الأقل.

وفي الوقت نفسه، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية أطلقت النار على ناقلتي نفط إيرانيتين فارغتين، هما «إم/تي سي ستار 3» و«إم/تي سيفدا»، بعد انتهاكهما الحصار البحري.

وأضافت القيادة أن طائرة حربية تابعة للبحرية الأمريكية استهدفت مداخن السفينتين، ما أدى إلى تعطيلهما.

كما تبادلت القوات الأمريكية والإيرانية إطلاق النار الخميس في مضيق هرمز، حيث تعرضت ثلاث مدمرات أمريكية لهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة وزوارق صغيرة أثناء عبورها المضيق باتجاه خليج عمان، بحسب القيادة المركزية الأمريكية.

وأكدت القيادة أن السفن الحربية لم تتعرض لإصابات، وأن القوات الأمريكية تمكنت من القضاء على التهديدات.

من جانبه، شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اتصال مع شبكة ABC News على أن وقف إطلاق النار مع إيران لا يزال قائمًا، واصفًا الضربات بأنها «مجرد صفعة خفيفة».

وتأتي هذه التطورات بينما تواصل إيران دراسة مقترح أمريكي لإنهاء الحرب، في حين قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن واشنطن تتوقع ردًا من طهران الجمعة.

وقالت وحدة الأبحاث التابعة لـ ANZ Research إن أسعار النفط تمر بحالة «تقلب حاد» مع تزايد الشكوك حول مفاوضات السلام.

وأضافت: «مخاطر انهيار اتفاق السلام الأمريكي المقترح ستُبقي أسواق النفط شديدة التقلب».

من جانبهم، توقع محللو سيتي جروب أن تستقر الأسواق المالية العالمية تدريجيًا رغم التقلبات المرتبطة بالشرق الأوسط، إلا أنهم حذروا من أن طريق العودة إلى الأوضاع الطبيعية لن يكون سلسًا، وقد يُبقي أسعار النفط مرتفعة خلال الأشهر المقبلة.