شهداء وإصابات ودمار واسع إثر تواصل عدوان الاحتلال على لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - استشهد 4 مواطنين، بينهم سيدتان، وأصيب 8 آخرون، إثر استمرار جيش الاحتلال الاسرائيلي في عدوانه على لبنان، مستهدفا عشرات القرى والبلدات في الجنوب اللبناني، ومخلفا شهداء وجرحى وتدميرا كبيرا في المباني والبنى التحتية.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أن الغارة التي شنها الاحتلال على بلدة طورا بمدينة صور، أدت في حصيلة أولية إلى 4 شهداء و8 جرحى، فيما لا تزال عملية رفع الانقاض متواصلة بحثاً عن فتاة مفقودة.

وأفادت مصادر إعلامية لبنانية باستشهاد عدد من المواطنين، وجرح آخرين في غارات للاحتلال استهدفت بلدات: كفر شوبا، وحومين التحتا، ودير أنطار، والزرارية، وبلاط، وعين بعال.

كما وجه جيش الاحتلال الاسرائيلي إنذارا عاجلا الى سكان بلدة العباسية شمال مدينة صور بإخلائها، تزامنا مع تحليق طيران الاحتلال المسير في الأجواء اللبنانية، وسط استمرار باستهداف وقصف عشرات البلدات والقرى في جنوب لبنان.

المصدر : وكالات