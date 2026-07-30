طهران: خسرنا 230 مليون متر مكعب من إنتاج الغاز يوميا بسبب الحرب

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت الناطقة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، أن بلادها فقدت قدرة يومية على إنتاج نحو 230 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية عليها.

وجاء الإعلان في مؤتمر صحافي عقدته مهاجراني بالعاصمة طهران اليوم، الثلاثاء، وفق وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وقالت مهاجراني إن منشآت إنتاج الغاز تضررت خلال الحرب الأخيرة التي استمرت 40 يوما، ما أدى إلى فقدان نحو 230 مليون متر مكعب من القدرة الإنتاجية اليومية.

وأضافت أن تراجع إنتاج الغاز قلّص كميات المواد الخام المرسلة إلى المصافي، والوقود المزوّد لمحطات الطاقة.

وفي سياق متصل، أكدت مهاجراني عدم رفع أسعار الوقود، واستمرار تطبيق اللوائح المعمول بها، داعية المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة.

وأشارت إلى أن مطار بوشهر خرج عن الخدمة بالكامل جراء الهجمات الأمريكية، وأن طائرة مدنية تضررت خلال القصف.

وبحسب مهاجراني، تضرر 12 جسرا ونفقان خلال الحرب، قبل إعادة فتح النفقين أمام حركة المرور وإنشاء طرق بديلة للجسور المدمرة.

ويسود هدوء حذر في المنطقة منذ الجمعة الماضي، مع توقف الضربات الأميركية على إيران وردود طهران لليوم الرابع، بعد تصعيد استمر 13 يوما منذ 11 تموز/ يوليو الجاري.

المصدر : وكالات