“موسم الرياض” يستضيف “سنيكر كون السعودية ٢٠٢٦” أكبر تجمع عالمي لموضة الأحذية

دبي - فريق التحرير: يواصل “موسم الرياض” ترسيخ حضوره كوجهة عالمية للفعاليات النوعية، من خلال استضافة فعالية “سنيكر كون السعودية ٢٠٢٦”، الحدث الأبرز عالمياً لعشّاق الأحذية الرياضية وثقافة الموضة، والذي عاد اليوم من منطقة كول أرينا بمنطقة بوليفارد سيتي إلى العاصمة الرياض بتجربة موسعة تجمع بين الإبداع، والتفاعل، في واحدة من أكثر الفعاليات الشبابية تأثيراً على مستوى العالم.

وتُعد “سنيكر كون” فعالية عالمية انطلقت منذ عام ٢٠٠٩، وتم تنظيمها في أكثر من ٤٠ مدينة في مختلف أرجاء العالم، من بينها نيويورك، لندن، لوس أنجلوس، شنغهاي، سيدني، جدة، والرياض، ما يجعلها واحدة من أكثر الفعاليات انتشاراً في عالم ثقافة السنيكرز.

وتشير أرقام الفعالية إلى حجم الإقبال الكبير الذي تحققه، حيث تستقطب “سنيكر كون” أكثر من ٥ آلاف زائر يومياً في المدن التي تقام فيها، إلى جانب تحقيقها أكبر نسبة مبيعات يومية للبائعين المحليين، ما يعكس ثقلها التجاري وتأثيرها المباشر على العلامات المشاركة وصنّاع المحتوى ورواد الأعمال في قطاع الأزياء.

وتقدم “سنيكر كون السعودية ٢٠٢٦” التي تتوفر تذاكرها على منصة webook وشهد افتتاحها اليوم إقبالاً كبيراً، تجربة متكاملة تضم أكبر سوق متخصص بالأحذية الرياضية، يتيح للزوار بيع وشراء وتبادل الأحذية الأكثر طلباً عالمياً، إلى جانب مشاركة واسعة من العلامات التجارية المحلية والعالمية في مجالات الملابس، الإكسسوارات، الحقائب، وأسلوب الحياة، مع تركيز خاص على دعم العلامات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الوصول المباشر للجمهور .

كما تشمل الفعالية، برنامجاً حافلاً بالأنشطة المتنوعة، يتضمن مسابقات تفاعلية أبرزها مسابقة “٤٠-٤٠”، عروضاً موسيقية يقدمها منسقو موسيقى (DJ)، وجلسات حوارية مع متحدثين ومؤثرين، ومناطق مخصصة لتقييم الأحذية، إضافة إلى عروض حية تشمل السيارات الكلاسيكية، كرة السلة، والجداريات الفنية، في تجربة تعكس جوهر ثقافة الشارع وروحها الإبداعية .

ويأتي تنظيم “سنيكر كون السعودية ٢٠٢٦” ضمن مستهدفات موسم الرياض الساعية إلى استقطاب الفعاليات العالمية المؤثرة، وتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي ودولي للترفيه الشبابي، حيث تمثل الفعالية منصة للتواصل والتجارة والإلهام، تجمع عشّاق السنيكرز، من المصممين، والفنانين، والمؤثرين، لإطلاق موجة جديدة من الموضة في قلب السعودية.