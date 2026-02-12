الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 11:16 مساءً - الرئيسيةاخبار السعوديةكيفية التسجيل في مؤسسة وجمعية الوليد الخيرية 2026 Alwaleed PHilanthropies

كيفية التسجيل في مؤسسة وجمعية الوليد الخيرية 2026 Alwaleed PHilanthropies

يتم طرح سؤال بكثرة وهو كيفية التسجيل في مؤسسة وجمعية الوليد الخيرية مؤسسة الوليد الخيرية، والتي أنشأها الأمير الوليد بن طلال، وذلك بهدف تقديم المساعدات المالية للفئات السعودية المحتاجة، زيادة على ذلك تقدم المؤسسة بالتعاون مع العديد من المؤسسات الاجتماعية بالسعودية الخدمات المتنوعة للفئات معدومة الدخل.

كما يمكن للسعوديين الحصول على دعم مادي من مؤسسة الوليد بن طلال، وفي نفس الوقت الحصول على سكن مجاني وسيارة، ولكن كل هذا بشروط، سوف نقدم كيفية التسجيل في مؤسسة وجمعية الوليد الخيرية للحصول على سكن مجاني، فابقوا معنا.

أصبح من السهل جدًا التقديم بطلب للحصول على دعم مالي من مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية، فقط من خلال الإنترنت وبدون الحاجة إلى الذهاب لمقر المؤسسة الرئيسي، وسنوضح لكم فيما يأتي كيفية التسجيل في مؤسسة وجمعية الوليد الخيرية:

في البداية عليك موقع مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية، من خلال الضغط هنا.

بعد ذلك اضغط فوق تسجيل.

سيتم ظهور شاشة تتضمن كافة البيانات الخاصة بمقدم الطلب للحصول على دعم مادي، وتتمثل تلك البيانات فيما يلي:

لقب مُقدم الطلب. البريد الإلكتروني الخاص. رقم الهوية الوطنية. رقم الجوال الشخصي.

في هذه الخطوة عليك إدخال كلمة المرور الخاصة بك، ثم قم بتأكيد كلمة السر مجددا، بالإضافة إلى ذلك البريد الإلكتروني.

انقر فوق تسجيل الطلب، ثم قم بتفعيل حساب تويتر للمستفيد.

على البريد الإلكتروني الخاص بك سوف تتسلم رسالة تأكيد لحسابك.

خلال هذه الخطوة عليك كتابة كلمة المرور، واسم المستخدم، من أجل تسجيل الدخول.

اضغط على تسجيل الدخول.

عليك تعبئة طلب المساعدة المالية من مؤسسة الوليد بن طلال، بغرض تلقي المساعدة.

لا بد من تحديد نوع المساعدة من مؤسسة الوليد بن طلال إذا كانت سكناً أو مالاً أو سيارات.

عليك استكمال كافة البيانات الخاصة بك، التي تتمثل في البيانات الاجتماعية والشخصية لمُقدم الطلب.

عليك تحميل وتعبئة الملفات المطلوبة.

في نهاية الأمر لا بد من إرسال طلب المساعدة لمؤسسة الوليد بن طلال الخيرية.

شروط الحصول على سيارات وسكن مجاني من جمعية الأمير الوليد بن طلال الخيرية

هناك عدة شروط لا بد من استيفائها للحصول على سكن مجاني وسيارة من مؤسسة الوليد بن طلال تتمثل فيما يلي:

لا بد أن يكون مُدم الطلب سعودياً الجنسية.

الإقامة دائما داخل المملكة العربية السعودية، بشرط وجود سجل تجاري يُثبت ذلك.

يجب ألا يكن مقدم الطلب موظفاً حكومياً أو موظفاً في أي مجال.

ينبغي ألا يتعدى راتب عائل الأسرة 3000 ريال سعودي.

تعبئة جميع المستندات المطلوبة من مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية.

عدم امتلاك أي عقار سكني.

عدم حصول مُقدم الطلب على أي قرض، زيادة على ذلك لا يجب أن يكون مستفيداً من برنامج الإسكان لمؤسسة الوليد.

في نهاية مقال اليوم وضحنا كيفية التسجيل في مؤسسة وجمعية الوليد الخيرية لتقديم طلب الحصول على سكن من مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية، زيادة على ذلك شروط الحصول على سكن مجاني أو سيارة من المؤسسة.