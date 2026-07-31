الارشيف / اخبار السعوديه

أخبار من السعودية.. المملكة تدين الهجوم بمسيرة على سفينتين في ميناء دمياط المصري

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

أخبار من السعودية.. المملكة تدين الهجوم بمسيرة على سفينتين في ميناء دمياط المصري

الدمام في الجمعة 31 يوليو 2026 12:28 صباحاً كتب شريف احمد - أدانت المملكة العربية الهجوم بطائرة مسيّرة تسبب في اندلاع حريق على متن سفينتين في ميناء دمياط شمال جمهورية مصر العربية.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية: "تعرب وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الهجوم بطائرة مسيّرة تسبب في اندلاع حريق على متن سفينتين في ميناء دمياط شمال جمهورية مصر العربية".
وأضاف البيان: "تؤكد المملكة تضامنها الكامل مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها".
الكلمات الدلائليه
آية عبد الرحمن

آية عبد الرحمن

كاتبة محتوى في موقع الخليج 365، أهوى الكتابة في كافة المجالات الإخبارية المصرية والعربية والتريندات وغيرها، أسعى لتقديم المعلومات بشفافية تامة لتصل بوضوح إلى الباحثين عنها

Advertisements

قد تقرأ أيضا