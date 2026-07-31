أخبار من السعودية.. المملكة تدين الهجوم بمسيرة على سفينتين في ميناء دمياط المصري

الدمام في الجمعة 31 يوليو 2026 12:28 صباحاً كتب شريف احمد - أدانت المملكة العربية السعودية الهجوم بطائرة مسيّرة تسبب في اندلاع حريق على متن سفينتين في ميناء دمياط شمال جمهورية مصر العربية.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية: "تعرب وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الهجوم بطائرة مسيّرة تسبب في اندلاع حريق على متن سفينتين في ميناء دمياط شمال جمهورية مصر العربية".
وأضاف البيان: "تؤكد المملكة تضامنها الكامل مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها".
وجاء في بيان لوزارة الخارجية: "تعرب وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الهجوم بطائرة مسيّرة تسبب في اندلاع حريق على متن سفينتين في ميناء دمياط شمال جمهورية مصر العربية".
وأضاف البيان: "تؤكد المملكة تضامنها الكامل مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها".