أخبار من السعودية.. ولي العهد يستعرض هاتفيًا آخر المستجدات الإقليمية مع ملك البحرين ورئيس سوريا

الدمام في الجمعة 31 يوليو 2026 12:28 صباحاً كتب شريف احمد - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين.
وجرى خلال الاتصال استعراض آخر المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وهنأ ملك البحرين سمو ولي العهد بمناسبة إنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات واختيار المملكة العربية السعودية قائدة لهذا التحالف ومقرًا رئيسيًا دائمًا له، والذي يعكس الثقة الدولية بالدور القيادي للمملكة في تعزيز الأمن البحري الجماعي.
كما جرى خلال الاتصال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وفي بداية الاتصال، جدد الرئيس السوري إدانة بلاده واستنكارها لمحاولة استهداف المنشآت البترولية في المملكة من قبل الميليشيات التابعة لإيران في العراق، مؤكدًا دعم سوريا الثابت لأمن المملكة وسيادتها.
كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تطوير آفاق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والمساعي المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وجرى خلال الاتصال استعراض آخر المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وهنأ ملك البحرين سمو ولي العهد بمناسبة إنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات واختيار المملكة العربية السعودية قائدة لهذا التحالف ومقرًا رئيسيًا دائمًا له، والذي يعكس الثقة الدولية بالدور القيادي للمملكة في تعزيز الأمن البحري الجماعي.
كما جرى خلال الاتصال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
دعم سوريا لأمن المملكةكما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية.
وفي بداية الاتصال، جدد الرئيس السوري إدانة بلاده واستنكارها لمحاولة استهداف المنشآت البترولية في المملكة من قبل الميليشيات التابعة لإيران في العراق، مؤكدًا دعم سوريا الثابت لأمن المملكة وسيادتها.
كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تطوير آفاق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والمساعي المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.