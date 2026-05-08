غارة إسرائيلية تقتل مُسعفا في جنوب لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - أسفرت غارة إسرائيلية استهدفت جنوب لبنان عن استشهاد أحد عناصر الدفاع المدني اللبناني، وفقًا لما أعلنته منظمة الإنقاذ، الجمعة، وذلك بعد يوم واحد من غارة أخرى أدت إلى مقتل أحد المسعفين التابعين لهيئة الصحة الإسلامية المرتبطة بحزب الله.

وذكر الدفاع المدني، في بيان، أن أحد عناصره قُتل "نتيجة غارة إسرائيلية استهدفته" على الطريق الواصل بين بلدتين في جنوب لبنان، وذلك رغم الهدنة السارية.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في وقت سابق الأربعاء، إن المنظمة "تحققت من 152 هجوماً استهدف قطاع الرعاية الصحية، وأسفر عن مقتل 103 أشخاص وإصابة 241 آخرين" في لبنان منذ اندلاع الحرب في الثاني من مارس/آذار.

المصدر : BBC عربية