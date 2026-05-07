أسمنت القصيم السعودية تقرر توزيع 87.8 مليون ريال على المساهمين عن الربع الأول 2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك على قربهما من مستويات قياسية جديدة يوم الخميس، مدعومين باستمرار تراجع أسعار النفط وسط آمال بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران قد يؤدي إلى استعادة تدفقات الخام عبر مضيق هرمز بشكل طبيعي.

وقال مسؤولون ومصادر إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من اتفاق محدود ومؤقت لوقف الحرب، مع تزايد التفاؤل بأن يمهد ذلك لإعادة فتح الممر المائي الضيق، الذي يُعد شريانًا حيويًا للطاقة والتجارة العالمية.

ومن المتوقع أن ترد طهران على مقترحات السلام قريبًا.

وسجلت الأسهم العالمية مستويات قياسية جديدة، بينما تراجعت أسعار النفط بنحو 4%، مبتعدة أكثر عن مستوى 100 دولار للبرميل.

وقال روبرت بافليك، كبير مديري المحافظ الاستثمارية لدى شركة «داكوتا ويلث»:

«سأكون متفاجئًا إذا استمر هذا الصراع لفترة طويلة. وإذا استمر، فسيكون ذلك لأن الإيرانيين يريدون إطالته. أعتقد أن ترامب يريد إنهاء هذا الأمر».

كما لعب الارتفاع القوي والمتواصل في أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي دورًا رئيسيًا في دفع الأسهم الأمريكية إلى قمم تاريخية جديدة، مع ترحيب المستثمرين بإشارات قوة الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب موسم أرباح قوي وبيانات اقتصادية إيجابية.

لكن زخم أسهم التكنولوجيا بدا وكأنه يتباطأ بعض الشيء يوم الخميس، إذ هبطت الأسهم الأمريكية لشركة «آرم هولدينغز» بنسبة 6.9% بسبب المخاوف المتعلقة بقدرة الشركة على تأمين إمدادات كافية لرقائق الذكاء الاصطناعي الجديدة الخاصة بها، رغم توقعاتها القوية للأرباح.

كما تراجعت أسهم شركة «إنتل» بنسبة 3.3%، فيما انخفض سهم «أدفانسد مايكرو ديفايسز – إيه إم دي» بنسبة 2%.

وبحلول الساعة 09:40 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي، ارتفع مؤشر «داو جونز الصناعي» بمقدار 39.22 نقطة أو 0.08% ليصل إلى 49,949.81 نقطة، بينما صعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 5.43 نقطة أو 0.07% إلى 7,370.55 نقطة، وأضاف مؤشر «ناسداك المركب» 79.70 نقطة أو 0.31% ليسجل 25,918.64 نقطة.

وتراجعت ستة من أصل 11 قطاعًا رئيسيًا ضمن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، وكان قطاع الطاقة الأكثر انخفاضًا بهبوط بلغ 2.1%.

وأظهرت البيانات أن عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفع بأقل من المتوقع الأسبوع الماضي، في ظل استمرار انخفاض معدلات تسريح العمال، ما يدعم استقرار سوق العمل.

وبعد صدور تقرير قوي لوظائف القطاع الخاص يوم الأربعاء، يترقب المستثمرون تقرير الوظائف غير الزراعية الأكثر شمولًا يوم الجمعة، وسط توقعات بزيادة عدد الوظائف بمقدار 62 ألف وظيفة في أبريل، بعد ارتفاعها بمقدار 178 ألف وظيفة في مارس، وفقًا لاستطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين.

واستمر المتداولون في المراهنة على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيُبقي أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام، في ظل مرونة سوق العمل وارتفاع أسعار الطاقة. ويُعد ذلك تحولًا كبيرًا مقارنة بالتوقعات السابقة بخفض أسعار الفائدة عدة مرات قبل اندلاع الحرب.

ومن المقرر أن يتحدث لاحقًا خلال اليوم كل من نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، وبيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بالإضافة إلى جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وجميعهم أعضاء مصوتون هذا العام في لجنة تحديد أسعار الفائدة.

وفي تحركات أخرى للأسهم، ارتفعت أسهم شركات الأمن السيبراني بعد أن رفعت شركة «داتادوغ» توقعاتها لأرباح العام بالكامل. وقفز سهم الشركة بنسبة 30%، فيما ارتفعت أسهم «كراود سترايك» و«بالو ألتو نتوركس» بنسبة 4.8% و6.4% على التوالي.

في المقابل، تراجع سهم شركة «سناب» بنسبة 2.2% بعد أن أعلنت الشركة المالكة لتطبيق «سناب شات» أن إيرادات الإعلانات في الربع الأول تأثرت بالحرب في الشرق الأوسط وبطء النمو في أمريكا الشمالية.

كما هبط سهم شركة «ويرلبول» بنسبة 13% بعد أن أخفقت الشركة المصنعة للأجهزة المنزلية في تحقيق تقديرات المبيعات للربع الأول وقررت تعليق توزيع الأرباح.

وتفوقت الأسهم المرتفعة على الأسهم المتراجعة بنسبة 1.07 إلى 1 في بورصة نيويورك، وبنسبة 1.09 إلى 1 في بورصة ناسداك.

وسجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عدد 13 مستوى مرتفعًا جديدًا خلال 52 أسبوعًا مقابل 8 مستويات منخفضة جديدة، بينما سجل مؤشر «ناسداك المركب» 73 مستوى مرتفعًا جديدًا و34 مستوى منخفضًا جديدًا.