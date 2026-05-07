سعر الدولار مقابل الين وسط توقعات سلبية – توقعات اليوم – 07-05-2026

تراجع سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعد تماسك مستوى المقاومة الحالي عند 82,000$، ليدخل السعر في حركة تصحيحية تهدف إلى اكتساب زخم إيجابي جديد قد يساعده على استئناف الصعود ومحاولة اختراق هذه المقاومة المهمة، ويأتي هذا التراجع في إطار طبيعي داخل الاتجاه العام الصاعد، دون ظهور إشارات فنية قوية تعكس تغيراً واضحاً في المسار الحالي.

ولا يزال الاتجاه الرئيسي الصاعد يفرض سيطرته على المدى القصير، مع تحرك السعر بمحاذاة خطوط ميل رئيسية وفرعية داعمة لهذا الاتجاه، إلى جانب استمرار التداول أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يوفر دعماً ديناميكياً مهماً، كما تعزز مؤشرات القوة النسبية النظرة الإيجابية بعد وصولها إلى مناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة السعر، ما يدعم احتمالات استعادة الزخم ومحاولة تحقيق اختراق صاعد خلال الفترة المقبلة.