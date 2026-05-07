سعر اليورو مقابل الين يؤجل الهبوط-توقعات اليوم 7-5-2026

نجح سعر البلاتين بالثبات فوق محور المتوسط المتحرك 55 مؤكدا بذلك محاولة تفعيله للهجوم الصاعد من جديد لنلاحظ ملامسته بذلك لمستوى 2075.00$ ليقترب بفارق قليل من الهدف الرئيسي الأول المقترح سابقا.

نؤكد على أهمية تجاوز السعر لمستوى 2080.00$ ليفتح ذلك باب استئنافه للهجوم الصاعد لنتوقع انجذابه أولا نحو 2120.00$ ومن ثم لتمتد التداولات نحو الهدف الرئيسي التالي المستقر قرب 2190.00$, نكرر التنويه إلى أن مخاطرة تغيير الاتجاه والبدء بتشكيل موجات هابطة قائمة على محاولة كسر السعر للدعم المستقر عند 1865.00$.

نطاق التداول المتوقع ما بين 2020.00$ و 2120.00$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع