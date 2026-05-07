الاعيسر: الحكومة تقف مع الشعب وترفض الجبايات غير القانونية

أكد وزير الثقافة والإعلام والآثار والسياحة، الأستاذ خالد الإعيسر، أن الحكومة تقف إلى جانب الشعب السوداني وتعمل على خدمته دون حواجز، مشددًا على التزامها بمعالجة قضايا المواطنين في مختلف أنحاء البلاد.

وقال الإعيسر، خلال مخاطبته المواطنين بسوق أم درمان اليوم، إن “حكومة الأمل” تولي اهتمامًا كبيرًا بهموم المواطنين، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء يحرص على متابعة الأوضاع ميدانيًا في جميع ولايات السودان، وليس في مناطق بعينها كما تروج بعض الجهات.

وأشاد بتكاتف الشعب السوداني مع القوات المسلحة، معتبرًا أن سوق أمدرمان يمثل نموذجًا للتلاحم الوطني، مجددًا التأكيد على أن الدولة “مقبلة على خير كبير”.

وفيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية، أوضح الوزير أن القرارات الحكومية تُتخذ بعد دراسات مستفيضة داخل مجلس الوزراء، محذرًا من محاولات بعض الجهات استغلال تلك القرارات لإطلاق حملات مضللة ضد الحكومة.

وأكد أن الزكاة لا تُفرض على غير القادرين، مشيرًا الى أن الدولة لا تقر فرض رسوم غير قانونية وتعمل على مكافحتها.

ودعا المواطنين إلى عدم الالتفات إلى الحملات المغرضة والترويج عبر منصات إلكترونية مدفوعة، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في أداء واجبها ولن تتراجع عن خدمة المواطنين والتصدي للتحديات.

سونا