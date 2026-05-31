تسبب إعلاني, قامت بإنتاجه شركة سوداني, للإتصالات, في غضب الفنانة, الشهيرة هدى عربي, ما دفعها لكتابة تدوينة غاضبة هددت فيها باللجوء للقضاء.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الإعلان الذي قامت بنشره شركة “سوداني”, أظهر فتاة تردد أغنية الفنانة هدى عربي, “نسائم الشتاء” بطريقة كوميدية.
كما تضمن الإعلان أغنية “الحب هدأ” بصوت المطربة, الملقبة بالسلطانة, قبل أن تقوم الشركة بحذف الإعلان من منصاتها بعد ساعات قليلة من تدوينة الفنانة.
وكانت هدى عربي, قد كتبت عبر حسابها على فيسبوك: (شركة كبيرة بحجم سوداني غاب عنها مفهوم الحقوق الادبية والقانونية ….. شكله عندنا صولة وجولة في مقبل الايام).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد الفيديو الذي تسبب في أزمة كبيرة بين الفنانة هدى عربي وشركة “سوداني” للإتصالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.