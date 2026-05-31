قصف مركّز وسط وجنوب غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (وكالات)

لقي مواطن فلسطيني حتفه، وأصيب آخرون، أمس، إثر غارة إسرائيلية استهدفت نقطة للشرطة وسط قطاع غزة.

وأفاد «المركز الفلسطيني للإعلام» بمقتل رئيس قسم التخدير في مستشفى يافا، وإصابة اثنين آخرين جرّاء غارة إسرائيلية استهدفت محيط نقطة شرطة شمالي مدينة دير البلح.

وذكرت مصادر محلية أن مدفعية الاحتلال ركّزت قصفها على المناطق الشرقية لمدينة خانيونس جنوبي القطاع، وسط تحركات نشطة للآليات العسكرية.

كما شهدت الأطراف الجنوبية والشرقية للمدينة عمليات إطلاق نار متقطعة من الأسلحة الرشاشة الثقيلة، مما أدى إلى حالة من الذعر بين المواطنين.

ووفق المركز، شهدت مدينة غزة اعتداءات مماثلة، فقد تعرّضت الأحياء الجنوبية الشرقية للمدينة لقذائف مدفعية أطلقتها قوات الاحتلال سقطت في مناطق مفتوحة وبالقرب من تجمعات سكنية، مشيراً إلى أن مدفعية الاحتلال قصفت المناطق الشمالية الغربية لمدينة رفح.

ولم تتوقف الطائرات المسيّرة الإسرائيلية عن التحليق بكثافة وعلى ارتفاعات منخفضة، مما يشير إلى استمرار عمليات الرصد والتعقب الجوي.