صورة وفيديو.. بــ”الجلابية” مُسن سوداني يستعرض مهاراته في كرة القدم ويبهر الحاضرين

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو أثار إعجاب المتابعين على السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر مُسن سوداني, يستعرض مهاراته في التحكم بكرة القدم, بعدما قام بوضع الكرة على رأسه مسافة طويلة وهو يتحرك بها.

كما استعرض المُسن السوداني, الذي ظهر وهو يرتدي الزي القومي “الجلابية”, مهاراته أيضاً في التحكم بالكرة بين قدميه وسط إعجاب الحاضرين بالحي.

