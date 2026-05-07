- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الباوند مقابل الين يعوّض بعض الخسائر-توقعات اليوم 7-5-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-05-07 05:05AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
نجح سعر البلاتين بالثبات فوق محور المتوسط المتحرك 55 مؤكدا بذلك محاولة تفعيله للهجوم الصاعد من جديد لنلاحظ ملامسته بذلك لمستوى 2075.00$ ليقترب بفارق قليل من الهدف الرئيسي الأول المقترح سابقا.
نؤكد على أهمية تجاوز السعر لمستوى 2080.00$ ليفتح ذلك باب استئنافه للهجوم الصاعد لنتوقع انجذابه أولا نحو 2120.00$ ومن ثم لتمتد التداولات نحو الهدف الرئيسي التالي المستقر قرب 2190.00$, نكرر التنويه إلى أن مخاطرة تغيير الاتجاه والبدء بتشكيل موجات هابطة قائمة على محاولة كسر السعر للدعم المستقر عند 1865.00$.
نطاق التداول المتوقع ما بين 2020.00$ و 2120.00$
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع