اليابان | إيدايا: متجر لمنتجات مطبخ يابانية أصلية في كابّاباشي بطوكيو

تعد كابّاباشي المنطقة الرئيسية في اليابان لأدوات الطبخ وغيرها من لوازم المطبخ، معروفة بوفرة متاجرها المتخصصة في كل ما تحتاجه لتجهيز مطبخ متكامل. ويتوافد إليها أعداد متزايدة من السياح إلى متاجر مثل متجر إيدايا العريق لشراء أدوات مطبخ لا يمكن العثور عليها إلا في اليابان.

توافد الزوار على أشهر حي لأدوات المطبخ في اليابان

يقع حي كابّاباشي دوغوغاي، وهو منطقة تسوق واسعة مخصصة لأدوات المطبخ، بين أساكوسا وأوينو، وهما من أبرز الوجهات السياحية في شمال شرقي طوكيو. يمتد الشارع الرئيسي فيها لمسافة 900 متر، ويصطف على جانبيه نحو 170 متجرا متخصصا في كل ما يتعلق بالطعام ومستلزمات الطهي. وفي زاوية تقع في منتصف الشارع تقريبا، يقع متجر إيدايا المتخصص بأدوات الطهي، والذي تأسس عام 1912.

يتّبع إيدا يوتا، الوريث من الجيل السادس لمتجر إيدايا، أسلوبا غير تقليدي في تصميم المتجر. فهو يحرص على زيارة المعارض والفعاليات التجارية لتجربة المنتجات الجديدة بنفسه. وإذا ما تخيل فرحة الزبائن عند رؤيتها على رفوف متجره، يقوم بشرائها فورا. يكتظ متجر إيدايا بأكثر من 8500 نوع من أدوات المطبخ تملأ المكان من الأرض حتى السقف، ويحتوي قسم المبشرات وحده على 250 نوعا مختلفا. لكن إيدا يقول ”هذا لا يزال غير كافٍ“.



قسم المبشرات. كل منتج يحمل بطاقة صفراء خاصة به تشرح ميزاته. (© نومورا كازويوكي)

يحرص الموظفون على تدوين كل طلب من طلبات العملاء في دفاترهم بعناية، مهما كان الطلب دقيقا، حتى أدق التفاصيل التي قد يذكرها المتسوقون عن منتج يتمنون رؤيته على الرفوف. وغالبا ما تحقق المنتجات التي يتم توفيرها بناء على آراء العملاء مبيعات جيدة. وبهذه الطريقة، توسعت تشكيلة المنتجات مع التركيز على تلبية أي طلب قد يقترحه العميل. وإذا لم يكن المنتج متوفرا في السوق، يتعاون إيدا مع المصنعين لتطويره. وقد أصبحت هذه المنتجات المصممة خصيصا بناء على أفكار المستخدمين، من أبرز ما يميز المتجر اليوم.

يتوافد السياح في اليابان لزيارة كابّاباشي، حيث يقع متجر إيدايا. وبحسب ما قاله إيدا، كانت المنطقة في السابق موجهة ”بالكامل للمحترفين“. لكن قبل حوالي 15 عاما، بدأت وسائل الإعلام تسلط الضوء على كابّاباشي باعتبارها ”قبلة لعشاق أدوات المطبخ“، وبدأ عامة الناس من محبي الطبخ بزيارتها أيضا. ولكن كان من النادر رؤية سياح أجانب في ذلك الوقت.

يتذكر إيدا قائلا ”حتى قبل عشر سنوات، ، ربما كنت أتلقى طلبا واحدا فقط في السنة لترتيب عملية شراء معفاة من الضرائب. في ذلك الوقت، كان معظم زبائني من خارج اليابان يأتون من دول مجاورة مثل الصين وكوريا الجنوبية وتايوان“.

كانت هناك فترة كان فيها السياح القادمون إلى اليابان يحرصون على اقتناء نماذج الطعام البلاستيكية التي تعرض في واجهات المطاعم. أما اليوم، فقد أصبحت المنطقة بأكملها وجهة سياحية، حيث تشهد متاجر أدوات المائدة ومتاجر أدوات الحلويات ومتاجر بيع السكاكين نشاطا تجاريا كبيرا.

ويضيف إيدا ”يبدو أن عدد الزوار إلى اليابان قد ارتفع بشكل ملحوظ بعد انتهاء جائحة كوفيد-19. يأتي الكثير منهم من دول غربية مثل فرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى أستراليا والبرازيل. ومؤخرا، شهدنا أيضا زيادة في عدد الزوار من الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا“.



إيدا يوتا، يتحدث خلال جلسة بحث حول أدوات الطهي. (© نومورا كازويوكي)

ما الذي يميز أدوات المطبخ اليابانية؟

في السابق، كان معظم الناس يزورون كابّاباشي كجزء من جولاتهم السياحية في أساكوسا، ولكن في الآونة الأخيرة، لوحظ ازدياد ملحوظ في عدد الزبائن الذين يأتون إلى متجر إيدايا لشراء منتجات محددة بالاسم. ويرجع ذلك إلى السماح بالتصوير داخل المتجر. حيث يشارك الزوار الأجانب صور المنتجات المعروضة وتجارب التسوق الخاصة بهم على وسائل التواصل الاجتماعي. وبعضهم من المؤثرين المعروفين على الإنترنت، لذا عندما يرى متابعوهم منشوراتهم، قد يزورون المتجر لاحقا أيضا.

”لوسائل التواصل الاجتماعي تأثير كبير هذه الأيام. حتى أننا نتلقى استفسارات من أشخاص يسألون عن لوح تقطيع ظهر في مشهد معين من فيلم أو مسلسل ياباني عرض في الخارج. من المثير للدهشة بالنسبة لنا مدى اطلاعهم“.

ومع ذلك، قد يكون من المفهوم أن يبحث الناس عن أدوات محددة لإعداد المأكولات اليابانية، لكن من المؤكد أن هناك أدوات مطبخ مشابهة متوفرة في بلدانهم. ومن المرجح أن يمتلك الكثيرون بالفعل أدوات مطبخ تؤدي نفس الغرض. فلماذا يأتون إلى اليابان خصيصا لشرائها؟

لدى إيدا إجابة ”أحد الأسباب هو الجودة العالية التي لا تجدها إلا في منتجات مصنوعة في اليابان. وكما هو متوقع، تتميز المنتجات اليابانية بالجودة والمتانة“.

كما أن تنوع الخيارات يعد عامل جذب آخر. فعندما يكتشف الزبائن عدد الأنواع المختلفة المتوفرة في أداة واحدة فقط في متجر إيدايا، يشعرون بالدهشة، وفي كثير من الأحيان يفاجؤون لدرجة أنهم يهتفون ”هذا مذهل!“



بعض من عشرات المبشرات التي طلبها إيدا للمقارنة بين المنتجات. (© نومورا كازويوكي)



المغارف، التي تتراوح أحجامها من 1 سم مكعب إلى 2000 سم مكعب، هي تصاميم أصلية لمتجر إيدايا. وتتدفق الطلبات عليها من جميع أنحاء العالم. (© نومورا كازويوكي)

توصل إيدا من خلال أبحاثه حول أدوات الطهي وجولاته الخارجية لجمع المعلومات، إلى قناعة بأنه في أوروبا والولايات المتحدة، مهما كانت الأداة صعبة الاستخدام فإن ”المستهلك هو من يتكيف معها في النهاية”. أما في اليابان، فيعتقد أن ”الأدوات تصمم لتناسب المستخدمين بشكل أكبر“، على سبيل المثال، من خلال جعلها أسهل استخداما حتى لأصحاب الأيدي الصغيرة، أو مناسبة أيضا لمستخدمي اليد اليسرى. يبذل المصنعون والجهات الطالبة للمنتجات قصارى جهدهم لتحسين الأدوات بحيث تلبي حتى الاحتياجات المتخصصة.

يقول إيدا ”نصمم منتجاتنا ونحن نضع المستخدم في الحسبان‘. نريد أن تكون أدواتنا سهلة الاستخدام، ولهذا السبب نوفر تشكيلة واسعة منها. كما أن كثرة عدد المصنعين تعد عاملا آخر. أعتقد أن هذا الاهتمام الفريد بالتفاصيل، الذي يميز الحرفية اليابانية المتقنة، هو ما يجذب اهتمام العملاء من الخارج“.

تتوفر أدوات الطهي في كل مكان، بدءا من متاجر الـ100 ين حتى مراكز مستلزمات تجهيز المنازل والمتاجر الكبرى. لذلك، يحرص إيدا على توفير مجموعة كبيرة من المنتجات التي تلبي احتياجات محددة، بدلا من الاكتفاء بالمنتجات الشائعة. وإن رؤية فرحة العملاء عندما يقولون ”هذا ما كنت أبحث عنه!“ هي أيضا تشكل مصدر سعادة لإيدا.

عشر أدوات يبحث عنها الزوار الأجانب

أوروشيغاني: مبشرات يابانية تقليدية تناسب كل مكون في طبقك سوريباتشي وسوريكوغي: مزيج من الأداء والأناقة للوصول للقوام المثالي قوالب تشكيل الأونيغيري وحصائر لف السوشي ”ماكيسو“ مقشرات وأدوات تقطيع تيتسوبين وتشاكوشي (أباريق ومصافي الشاي) أواني دونابي وأواني طهي أخرى مقالي مقالي مربعة لصنع تاماغوياكي وعيدان الطهي ألواح التقطيع عبوات صلصة الصويا وأدوات خلط الميسو

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: إيدا يوتا، الوريث من الجيل السادس، لمتجر إيدايا واقفا أمام متجره، © نومورا كازويوكي)