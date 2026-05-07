الإيثريوم: تحسن شراء المؤسسات مقابل تراجع اهتمام المستثمرين الأفراد

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تشهد عملة الإيثريوم (ETH) عودة في اهتمام المستثمرين المؤسسيين، بعد أن سجلت صناديق المؤشرات الفورية الأمريكية المرتبطة بإيثريوم (ETH ETFs) تدفقات صافية داخلة بقيمة 97.5 مليون دولار يوم الثلاثاء.

وبذلك تسجل هذه الصناديق ثلاثة أيام متتالية من التدفقات الإيجابية بإجمالي يقارب 260 مليون دولار، ما عوّض التدفقات الخارجة خلال الأيام الأربعة الأولى من الأسبوع الماضي.

ويأتي هذا بعد أداء قوي في أبريل، عندما سجلت صناديق إيثريوم 10 أيام متتالية من التدفقات الصافية الداخلة، لتنهي الشهر بإجمالي تدفقات إيجابية قدره 355 مليون دولار.

كما يظهر اتجاه مشابه في نشاط الشركات، حيث تواصل شركة خزينة الإيثريوم BitMine Immersion Technologies (BMNR) تجميع العملة. وتشير بيانات منصة “Lookonchain” إلى أن الشركة أضافت على الأرجح 40 ألف إيثريوم إضافية إلى حيازاتها يوم الأربعاء. وكانت الشركة قد أعلنت عن امتلاك 5.18 مليون إيثريوم يوم الاثنين بعد شراء 101,745 إيثريوم الأسبوع الماضي.

تباين بين المؤسسات والمستثمرين الأفراد

يأتي هذا الزخم الشرائي في وقت يتراجع فيه اهتمام المستثمرين الأفراد داخل سوق العملات الرقمية في الولايات المتحدة، وهو ما يتضح من مؤشر “Coinbase Premium Index”، الذي يقارن أسعار إيثريوم بين منصة Coinbase وBinance. وقد ظل المؤشر في المنطقة السلبية خلال الأسبوع الماضي، ما يشير إلى ضعف الطلب من المستثمرين الأفراد داخل الولايات المتحدة.

ويعكس هذا تباينًا في المزاج الاستثماري بين المؤسسات من جهة، والمستثمرين الأفراد في سوق العملات الرقمية من جهة أخرى.

وفي الوقت نفسه، لا يزال تداول إيثريوم ضمن نطاق محدود حول متوسط سعره المحقق (تكلفة الشراء على السلسلة)، ما يزيد من ضغوط البيع.

تحركات حيتان السوق وتصفية مراكز

أظهرت بيانات “Lookonchain” أن أحد كبار حاملي إيثريوم (Whale)، ويدعى غاريت جين، قام بتحويل 166,023 إيثريوم إلى منصة Binance خلال الساعات الماضية. وكان هذا المستثمر قد ارتبط سابقًا بمراكز بيع ضخمة على بيتكوين وإيثريوم بقيمة 1.1 مليار دولار بعد هبوط الرافعة المالية في 10 أكتوبر، ثم تكبّد خسارة بلغت 378 مليون دولار في يناير.

كما قام المتداولون الأفراد بتصفية نحو 1.5 مليون إيثريوم خلال الأسبوعين الماضيين.

وسجلت إيثريوم تصفيات إجمالية بقيمة 50.7 مليون دولار خلال 24 ساعة، كانت الغالبية منها (52.5 مليون دولار) في مراكز شراء طويلة (Longs).

التحليل الفني: مقاومة ضعيفة وزخم متذبذب

على الرسم البياني الأسبوعي، لا تزال إيثريوم محصورة ضمن نطاق أوسع، وتتحرك دون المتوسطات المتحركة الأسية لـ20 أسبوعًا و50 أسبوعًا عند 2,438 و2,747 دولارًا، ما يجعل محاولات التعافي عرضة للضغط البيعي.

وتظهر مؤشرات الزخم صورة مختلطة إلى ضعيفة، حيث يبقى مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة 14 أسبوعًا قرب مستوى 44، بينما ارتفع مؤشر الاستوكاستك إلى منطقة التشبع الشرائي عند 82، ما يشير إلى محدودية الصعود طالما ظل السعر دون المتوسطات المتوسطة الأجل.

المستويات الفنية الرئيسية: