هل سيواصل سوق العملات الرقمية انخفاضه تزامنا مع انتهاء صلاحية عقود خيارات البيتكوين البالغة 6.3 مليار دولار؟

تنتهي صلاحية نحو 85,500 عقد من عقود خيارات البيتكوين اليوم الجمعة 29 مايو، بقيمة اسمية تبلغ قرابة 6.3 مليار دولار. يُعدّ هذا الحجم أكبر من المعتاد بالنسبة لنهاية الشهر، مما قد ينعكس على الأسواق الفورية.

شهد سوق العملات الرقمية تراجع طوال الأسبوع، إذ خرج منه نحو 120 مليار دولار في ظل استمرار ضعف البيتكوين وتراجع الايثيريوم بشكل حاد.

حيث ساهم تصاعد التوترات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط في دفع المستثمرين نحو حالة من الذعر، مما عجّل وتيرة موجة البيع.

على صعيد عقود الخيارات المنتهية هذا الأسبوع، يبلغ نسبة الخيارات البيعية إلى الشرائية 0.85، مما يعني توازن نسبي بين البائعين على المكشوف والمشترين.

ويقع مستوى “أقصى ألم” عند 75,000 دولار وفقا لمنصة “Coinglass”، وهو أعلى قليلا من الأسعار الفورية الحالية، مما يضع بعض العقود خارج نطاق الربحية عند الانتهاء.

يتركز أعلى مستوى للفائدة المفتوحة في عقود الخيارات على منصة “Deribit” عند سعر 80,000 دولار بقيمة 1.7 مليار دولار، فيما لا تزال عقود البيع تحتفظ بفائدة مفتوحة بقيمة 1.2 مليار دولار عند مستوى 60,000 دولار.

وقد شهد إجمالي الفائدة المفتوحة لعقود خيارات البيتكوين عبر جميع منصات التداول تراجع مؤخرا ليصل إلى 37.5 مليار دولار.

ورغم هبوط البيتكوين إلى مستوى بالغ الخطورة، لم ترتفع التقلبات الضمنية بشكل ملحوظ وفق ما أفاد به مزود المشتقات “Greeks Live” يوم الخميس، الذي أشار إلى أن انتهاء الصلاحية اليوم ومن المرجح أن يُحدث تحول جوهري في الهيكل الراهن لمراكز الخيارات، مضيفا أن السوق ككل لا يزال يراهن على الدعم، ولم تتصاعد مخاوف كبار المستثمرين بشأن خطر الاختراق بشكل ملحوظ.

إلى جانب عقود خيارات البيتكوين، تنتهي كذلك صلاحية نحو 650,000 عقد على الإيثريوم بقيمة اسمية تبلغ 1.3 مليار دولار، ومستوى أقصى ألم عند 2200 دولار، ونسبة بيع/شراء تبلغ 0.77.

ووصل إجمالي الفائدة المفتوحة لعقود خيارات الإيثيريوم عبر جميع البورصات إلى نحو 6.9 مليار دولار.

وبذلك تبلغ القيمة الاسمية الإجمالية لعقود الخيارات المنتهية اليوم نحو 7.6 مليار دولار، في أكبر حدث من هذا النوع منذ أسابيع.

أما على صعيد آفاق السوق الفوري، فقد تراجع إجمالي القيمة السوقية للعملات الرقمية إلى 2.55 تريليون دولار صباح اليوم الجمعة، وهو أدنى مستوى منذ 13 أبريل.

وتمكّن البيتكوين من استعادة مستوى 73,000 دولار بعد اختراقه مرتين خلال يوم الخميس، غير أن هيكله السوقي بقي هش ويرجّح مزيد من الخسائر.

وكان الايثيريوم قد استعاد مستوى 2000 دولار وقت كتابة هذا المقال، لكنه يبدو هو الآخر في وضع ضعيف وعميق داخل منطقة السوق الهابطة.

ويُضاف إلى ذلك ضغط التضخم الأمريكي، الذي سجّل أسرع وتيرة له في ثلاث سنوات خلال أبريل وفقا لتقرير مؤشر “PCE” الصادر هذا الأسبوع.

