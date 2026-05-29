تحويل 30 مليون دولار من البيتكوين إلى “كوين بيس” يثير التكهنات حول نوايا شركة “ستراتيجي”

أثارت شركة “ستراتيجي”، أكبر شركة مالكة للبيتكوين في العالم، موجة من التكهنات بعد نقل 411.48 بيتكوين، بقيمة تتجاوز 30 مليون دولار، إلى منصة “Coinbase Prime” في 29 مايو.

وجاءت هذه الخطوة في وقت ارتفعت فيه توقعات المتداولين بشأن احتمال قيام الشركة ببيع جزء من احتياطياتها من البيتكوين قبل نهاية عام 2026، حيث وصلت هذه الاحتمالات إلى 84% على منصة “Polymarket”.

ورغم أن تحويل العملات إلى منصة تداول لا يعني بالضرورة وجود نية للبيع، فإن محللين أشاروا إلى أن هذه العمليات قد تكون مرتبطة بصفقات خارج السوق (OTC)، أو ترتيبات ضمانات مالية، أو إدارة أصول مؤسساتية.

لكن ما زاد من حدة التكهنات هو تصريحات حديثة لرئيس مجلس الإدارة التنفيذي “مايكل سايلور”، الذي لم يستبعد إمكانية بيع جزء من حيازة الشركة من بيتكوين مستقبلا، في تغيير ملحوظ عن موقفه التقليدي الداعم للاحتفاظ الدائم بالعملة.

وجاءت هذه التصريحات خلال إعلان نتائج الربع الأول من عام 2026، حيث كشفت الشركة عن خسائر صافية بلغت 12.5 مليار دولار.

وخلال المؤتمر المالي، أشار “سايلور” إلى أن بيع جزء من البيتكوين قد يكون أحد الخيارات المتاحة لتمويل توزيعات الأرباح للمساهمين.

كما لفتت الأنظار خطوة أخرى قامت بها الشركة هذا الأسبوع، تمثلت في إعادة شراء سندات قابلة للتحويل بقيمة 1.5 مليار دولار تستحق في عام 2029، بدلا من مواصلة شراء المزيد من البيتكوين كما اعتادت الأسواق.

ورغم هذه المخاوف، نشر “سايلور” قبل ساعات من اكتشاف التحويل رسالة مقتضبة عبر منصة X كتب فيها كلمة واحدة فقط: “HODL”، وهي العبارة الشهيرة التي تدعو إلى الاحتفاظ ببيتكوين وعدم بيعها.

أما على صعيد السوق، فقد تعرضت عملة البيتكوين لضغوط إضافية بسبب تجدد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، ما دفع سعرها للتراجع بأكثر من 2000 دولار خلال فترة قصيرة.

ويتم تداول سعر البيتكوين حاليا فوق مستوى 73 ألف دولار، منخفضا بنحو 5% خلال الأسبوع الماضي، وهو مستوى يقل قليلا عن متوسط سعر شراء”ستراتيجي” البالغ نحو 75,700 دولار للبيتكوين الواحد، ما يجعل استثمارات الشركة تسجل خسائر دفترية طفيفة في الوقت الراهن.

اقرأ أيضا:

هل سيواصل سوق العملات الرقمية انخفاضه تزامنا مع انتهاء صلاحية عقود خيارات البيتكوين البالغة 6.3 مليار دولار؟

سعر البيتكوين يفشل في استعادة زخم 77 ألف دولار وعملات الذكاء الاصطناعي تقفز بنسبة 25%

