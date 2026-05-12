منصات العملات الرقمية تتحول إلى حسابات ادخار: لماذا يحتفظ مستخدمو بينانس بثرواتهم بالعملات المستقرة؟

تشير

28% of Binance users keep at least half their portfolio in stablecoins.



In 2020, that figure was 4%.

In emerging markets, it's 36%.



Crypto exchanges are becoming savings accounts. pic.twitter.com/EutEZaUviL — Binance Research (@BinanceResearch) May 11, 2026

حديثة إلى تحول جوهري في سلوك مستخدمي العملات الرقمية حول العالم، بعدما أظهرت الإحصاءات أن 28% من مستخدمي منصة بينانس يحتفظون بما لا يقل عن نصف محافظهم الاستثمارية بالعملات المستقرة، مقارنة بنسبة لم تتجاوز 4% فقط في عام 2020.

أما في الأسواق الناشئة، فتقفز هذه النسبة إلى 36%، في دلالة واضحة على تغير وظيفة الأصول الرقمية من أدوات مضاربة إلى بدائل مالية عملية تُستخدم للحفاظ على القيمة وإدارة السيولة.

هذا التحول لا يعكس مجرد تفضيل استثماري مؤقت، بل يكشف عن إعادة تشكيل تدريجية لدور منصات التداول، التي بدأت تتحول بالنسبة لملايين المستخدمين إلى ما يشبه الحسابات المصرفية الرقمية أو أدوات الادخار الحديثة، خصوصا في الاقتصادات التي تعاني من ضعف العملات المحلية أو محدودية الخدمات البنكية.

العملات المستقرة، وعلى رأسها USDT وUSDC، ترتبط عادة بالدولار الأمريكي أو بأصول نقدية منخفضة التقلب، ما يمنح المستخدمين وسيلة لحفظ القيمة بعيدا عن التذبذب الحاد الذي تشهده العملات المشفرة التقليدية مثل البيتكوين والإيثريوم.

ومع ارتفاع معدلات التضخم وتراجع الثقة في بعض العملات المحلية داخل الاقتصادات الناشئة، أصبحت هذه الأصول بالنسبة لكثيرين بديل رقمي للدولار النقدي.

في دول تعاني من قيود مصرفية أو صعوبة الوصول إلى الدولار، يلجأ المستخدمون إلى العملات المستقرة كأداة للتحوط وحماية القوة الشرائية.

كما أن سهولة تحويلها عبر الحدود وانخفاض تكاليف استخدامها مقارنة بالنظام المالي التقليدي جعلاها خيار عملي للأفراد والشركات الصغيرة، خاصة في التحويلات الدولية والمدفوعات الرقمية.

اللافت أن هذا التحول يتزامن مع توسع كبير في الخدمات التي تقدمها منصات التداول.

فبدلا من الاكتفاء بعمليات البيع والشراء، باتت المنصات توفر أدوات ادخار بعوائد، وخدمات دفع، وحسابات مرنة تتيح للمستخدمين الاحتفاظ بالسيولة وتحقيق عوائد دورية تشبه إلى حد كبير حسابات التوفير التقليدية، ولكن بمرونة أعلى وإمكانية وصول عالمية.

كما أن التطور السريع في البنية التحتية للبلوكشين ساهم في تعزيز هذا الاتجاه، حيث أصبحت عمليات التحويل أكثر سرعة وأقل تكلفة، في حين توسع استخدام العملات المستقرة في تطبيقات التمويل اللامركزي (DeFi)، والتجارة الإلكترونية، والمدفوعات العابرة للحدود.

اقتصاديا، يعكس هذا السلوك تغير في مفهوم الثقة المالية.

ففي حين كان الأفراد يعتمدون تاريخيا على البنوك لحفظ المدخرات وإدارة السيولة، بدأت شريحة متزايدة من المستخدمين ترى في الأصول الرقمية بديل أكثر مرونة واستقلالية، خاصة لدى الأجيال الشابة والمستخدمين في الأسواق ذات البنية المصرفية الضعيفة.

ورغم ذلك، لا تزال هذه الظاهرة تحمل تحديات تنظيمية ومخاطر محتملة.

فالاعتماد المتزايد على العملات المستقرة يثير تساؤلات حول الرقابة، والسيولة، وشفافية الاحتياطي الذي يدعم هذه العملات، إضافة إلى المخاطر المرتبطة بالمنصات المركزية نفسها.

ولهذا تعمل جهات تنظيمية في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا على تطوير أطر قانونية لتنظيم سوق العملات المستقرة وضمان استقرارها المالي.

ومع استمرار توسع استخدام العملات الرقمية خارج نطاق المضاربة، يبدو أن العملات المستقرة تتجه لتصبح أحد أهم مكونات النظام المالي الرقمي الجديد، ليس فقط كوسيلة تداول، بل كأداة ادخار وسيولة يومية لملايين المستخدمين حول العالم.

اقرأ أيضا:

شركة Circle تطلق مشروع ARC بدعم مؤسساتي وتجمع 222 مليون دولار في البيع المسبق

تصريحات “ترامب” بشأن إيران توقف اندفاع البيتكوين وXRP وكاردانو: التفاصيل

