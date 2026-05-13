كارثة طبيعية تودي بحياة 10 أشخاص في جنوب أفريقيا

ابوظبي - سيف اليزيد - لقي ما لا يقل عن 10 أشخاص مصرعهم، فيما دُمّرت آلاف المنازل، جرّاء فيضانات عارمة تسببت بها أمطار غزيرة اجتاحت ستة أقاليم في جنوب أفريقيا، وألحقت أضرارًا جسيمة خاصة بالمناطق العشوائية.

وأعلنت السلطات حالة الكارثة الطبيعية، على خلفية الفيضانات والعواصف الرعدية والرياح العاتية، إضافة إلى تساقط الثلوج في بعض المناطق، وذلك منذ الرابع من مايو الجاري. وشملت الأضرار أقاليم ويسترن كيب، نورث ويست، فري ستيت، إيسترن كيب، نورثرن كيب، ومبومالانجا.

ويتيح إعلان حالة الكارثة للحكومة تعبئة موارد الطوارئ وتوجيه التمويل اللازم لتعزيز عمليات الإغاثة والاستجابة السريعة.

وتصدّرت مدينة كيب تاون المشهد الأكثر تضررًا، حيث قررت حكومة إقليم ويسترن كيب إغلاق المدارس مؤقتًا، إلى جانب أجزاء من الموقع السياحي الشهير "ماونت تيبل". وأفاد مسؤولون محليون، الثلاثاء، بأن الفيضانات طالت ما لا يقل عن 26 منطقة عشوائية في محيط المدينة، مع تضرر أكثر من 10 آلاف مبنى.

وفي سياق متصل، أعرب رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوسا، عن "حزنه العميق" إزاء سقوط الضحايا، مؤكدًا تضامن الحكومة مع المتضررين، في وقت تتزامن فيه الكارثة مع بداية فصل الشتاء في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية.