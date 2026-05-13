اخبار العالم

ترامب: سنفرج عن السجناء السياسيين في فنزويلا

0 نشر
0 تبليغ

ترامب: سنفرج عن السجناء السياسيين في فنزويلا

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه سيعمل على الإفراج عن جميع السجناء السياسيين في فنزويلا، معربًا عن ثقته برئيسة البلاد بالوكالة ديلسي رودريغيز.

وقال ترامب، قبيل مغادرته إلى الصين، في تصريحات للصحافيين: «سنعمل على الإفراج عنهم جميعًا. وأؤكد أن ديلسي رودريغيز تقوم بعمل كبير، والشعب الفنزويلي راضٍ عما يحدث».

وفي سياق متصل، كانت رودريغيز قد أصدرت، عقب اعتقال الجيش الأميركي الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو في مطلع يناير الماضي، قانون عفو أسهم في الإفراج عن مئات السجناء السياسيين.

ومع ذلك، أفادت منظمات غير حكومية بأن نحو 500 معتقل لا يزالون قيد الاحتجاز حتى الآن.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا