شكرا لقرائتكم خبر عن البيتكوين يستقر مع متابعة بيانات التضخم الأمريكية وسط تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3% يوم الثلاثاء، بعدما أعادت الخلافات الحادة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مقترح لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط المخاوف المتعلقة بالإمدادات إلى واجهة الأسواق مجددًا.

وصعدت عقود خام برنت بمقدار 3.47 دولار، أو 3.3%، لتصل إلى 107.68 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:45 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 3.54 دولار، أو 3.6%، إلى 101.61 دولار للبرميل. وكان الخامان قد سجلا ارتفاعًا يقارب 3% أيضًا خلال جلسة الاثنين.

وقال كارستن فريتش، المحلل لدى بنك كومرتس بنك: “بعدما رفض الطرفان مقترحات التفاوض الخاصة بكل منهما، عادت التوترات بين إيران والولايات المتحدة للتصاعد مرة أخرى”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال يوم الاثنين إن وقف إطلاق النار أصبح “على أجهزة الإنعاش”، مشيرًا إلى استمرار الخلافات بشأن مطالب من بينها وقف الأعمال القتالية على جميع الجبهات، ورفع الحصار البحري الأمريكي، واستئناف مبيعات النفط الإيرانية، وتعويضات أضرار الحرب.

كما شددت إيران على سيادتها على مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وأدت الاضطرابات المرتبطة بالإغلاق شبه الكامل للمضيق إلى دفع المنتجين لخفض صادراتهم، فيما أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز يوم الاثنين أن إنتاج منظمة أوبك النفطي خلال أبريل هبط إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عقدين.

وقال تيم ووترر، المحلل لدى شركة KCM Trade:

“أي اختراق حقيقي نحو اتفاق سلام قد يدفع الأسعار إلى تصحيح حاد يتراوح بين 8 و12 دولارًا، بينما أي تصعيد جديد أو تهديد بإعادة إغلاق المضيق سيدفع خام برنت سريعًا نحو مستويات تتجاوز 115 دولارًا”.

وكان أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، قد حذر يوم الاثنين من أن الاضطرابات في صادرات النفط عبر المضيق قد تؤخر عودة الاستقرار إلى السوق حتى عام 2027، مع فقدان نحو 100 مليون برميل من النفط أسبوعيًا.

وفي الوقت نفسه، بدأت بعض المصافي الصينية المستقلة في خفض إنتاج الوقود بسبب تراجع هوامش الأرباح، في ظل ضعف الطلب المحلي وفائض المعروض من المنتجات النفطية، بحسب مصادر تجارية ومصادر في قطاع التكرير.

وعلى جانب الإمدادات أيضًا، أظهر استطلاع لرويترز أن مخزونات النفط الخام الأمريكية يُتوقع أن تكون قد انخفضت بنحو 1.7 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وقال والت تشانسلور، استراتيجي الطاقة في مجموعة ماكواري، إن تدفقات صادرات النفط الخام والمنتجات المنقولة بحرًا من المرجح أن تظل قوية خلال الأسابيع المقبلة.

كما يراقب المشاركون في السوق عن كثب الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ يومي الخميس والجمعة، وذلك بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على ثلاثة أفراد وتسع شركات بتهمة تسهيل شحنات النفط الإيرانية إلى الصين.

وكانت الرسوم الجمركية المفروضة خلال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد أوقفت معظم واردات الصين من النفط والغاز الطبيعي المسال الأمريكيين، والتي بلغت قيمتها 8.4 مليار دولار في عام 2024، أي قبل بدء الولاية الثانية لترامب.