عمومية المملكة القابضة السعودية توافق على توزيع أرباح نقدية بقيمة 1.04 مليار ريال عن العام 2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل الدولار الأمريكي مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي يوم الثلاثاء، مدعوماً بحالة عدم اليقين المستمرة بشأن الصراع في الشرق الأوسط، والتي دفعت المستثمرين إلى اللجوء إلى الدولار باعتباره ملاذاً آمناً تقليدياً.

وشهد الدولار ارتفاعاً حاداً في مارس/آذار مع عمليات بيع مكثفة لعملات الاقتصادات المعتمدة على النفط، مثل اليابان ومنطقة اليورو، بعد ارتفاع أسعار النفط عقب إغلاق إيران الفعلي لمضيق هرمز.

وتراجع الدولار مجدداً بعد 7 أبريل/نيسان، تاريخ بدء وقف إطلاق النار، والذي هدد دونالد ترامب بإنهاءه يوم الاثنين، واصفاً المقترح الإيراني بأنه "هراء". ويقترب الدولار الآن من مستويات ما قبل الحرب.

وقال موهيت كومار، الخبير الاقتصادي في جيفريز: "يبدو من غير المرجح تحقيق انفراجة قبل قمة ترامب-شي في وقت لاحق من هذا الأسبوع".

ومن المتوقع أن يصل ترامب إلى بكين يوم الأربعاء، حيث من المقرر أن تكون إيران من بين المواضيع التي ستُناقش مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

أسعار النفط الخام تدعم الدولار

قال تيري ويزمان، استراتيجي العملات الأجنبية وأسعار الفائدة العالمية في مجموعة ماكواري: "طالما بقيت أسعار النفط الخام مرتفعة، بسبب الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية وتهديد إيران لحركة ناقلات النفط في الخليج، سيظل الدولار قويًا".

وأضاف: "إن الخسائر التي ستتكبدها اقتصادات بقية العالم جراء ارتفاع أسعار النفط ستكون أشد وطأة بكثير من الخسائر التي ستتكبدها الولايات المتحدة".

ارتفعت أسعار النفط بنسبة 2% يوم الثلاثاء مع تضاؤل ​​الآمال في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب على إيران.

كما أشار ويزمان إلى أن الإدارة الأمريكية ربما قررت أن حصارها الاقتصادي لإيران - أو ما يُعرف بـ"الحرب الاقتصادية" - قد يكون أكثر فعالية من استئناف الغارات الجوية.

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الأجنبية الرئيسية، بنسبة 0.35% ليصل إلى 98.30. بلغ سعر صرف اليورو 97.85 في 27 فبراير، ووصل إلى 100.64 في أواخر مارس. ثم انخفض إلى ما دون مستويات ما قبل الحرب العالمية الثانية في أواخر الأسبوع الماضي.

يُركز المستثمرون أيضًا على التوقعات النقدية، حيث يُتوقع أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول لمواجهة الضغوط التضخمية، بينما يتوقع المتداولون أن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع إلى حوالي 2.75% بحلول نهاية العام من 2% حاليًا.

انخفض اليورو بنسبة 0.33% إلى 1.1744 دولارًا أمريكيًا.

وتتجه الأنظار إلى تقرير التضخم الأمريكي المقرر صدوره لاحقًا خلال الجلسة، والذي يُتوقع أن يُظهر ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 0.6% الشهر الماضي بعد قفزة بلغت 0.9% في مارس، وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين. وتراوحت التقديرات بين ارتفاع بنسبة 0.4% وارتفاع بنسبة 0.9%.

قد تُعزز هذه البيانات الرأي القائل بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير على المدى القريب. وقد استبعد المتداولون احتمالية خفض أسعار الفائدة لهذا العام، مقارنةً بالخفضين المتوقعين قبل اندلاع الحرب الإيرانية.

لا يزال الين تحت المراقبة

قفز الين الياباني فجأةً في أواخر جلسة التداول الآسيوية يوم الثلاثاء، مما أثار تكهناتٍ حول "مراجعة أسعار الفائدة"، والتي غالبًا ما تكون مقدمةً لتدخلاتٍ في سوق العملات.

بلغ سعر الدولار 157.57 مقابل الين، مرتفعًا بنسبة 0.25% خلال اليوم، بعد أن صرّح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بثقته الكبيرة في أن محافظ بنك اليابان كازو أويدا سيقود البنك المركزي نحو سياسة نقدية "ناجحة للغاية".

يُزعم أن السلطات اليابانية أنفقت ما يقرب من 63.7 مليار دولار في الجولة الحالية من التدخلات.