أرباح لازوردي للمجوهرات السعودية تهبط 73% في الربع الأول 2026 لارتفاع تكاليف التمويل

تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتتخلي عن أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع المسجل في وقت سابق من التعاملات الأسيوية ،في طريقها صوب تكبّد أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ،بسبب نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالتزامن مع ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي وأسعار النفط العالمية.



ارتفاع أسعار الوقود يجدد الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،ويقلص من احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في الأجل القريب ،ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون في وقت لاحق اليوم ،صدور بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة لشهر أبريل.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:انخفضت أسعار معدن الذهب بأكثر من 1.0% إلى (4,687.35 $) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,735.87$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (4,773.58$) الأعلى منذ 21 أبريل الماضي.



•عند تسوية الأسعار يوم الاثنين،حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 0.45% ، في ثاني مكسب يومي على التوالي.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.45% ،ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ،عاكساً استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.



يأتي هذا الارتفاع بفضل عمليات شراء العملة الأمريكية كملاذ آمن ،بسبب مخاوف احتمالات تجدد المواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران ،خاصة بعد رفض طهران مقترح السلام الأمريكي.



أسعار النفط العالمية

ارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية يوم الثلاثاء قرابة 3% ،لتواصل صعودها الواسع لليوم الثاني على التوالي ،بسبب مخاوف استمرار إغلاق مضيق هرمز وتعطل إمدادات النفط.



ومما لا شك فيه أن ارتفاع أسعار النفط يجدد مخاوف تسارع التضخم، مما قد يدفع البنوك المركزية العالمية إلى رفع أسعار الفائدة في الأجل القريب، في تحول حاد عن توقعات ما قبل الحرب بخفض أو تثبيت أسعار الفائدة لفترة طويلة.



المفاوضات الأمريكية الإيرانية

صرّح الرئيس الأمريكي ،دونالد ترامب، يوم الاثنين بأن وقف إطلاق النار مع إيران "على وشك الانهيار" بعد أن أوضح رد طهران على اقتراح أمريكي لإنهاء الحرب أن الجانبين ما زالا بعيدين عن التوصل إلى اتفاق بشأن عدد من القضايا الرئيسية.



وأكد ترامب بأنه يدرس بجدية تجديد "مشروع الحرية"، معلناً في الوقت ذاته عن ترتيب اجتماع مرتقب مع مجموعة كبيرة من الجنرالات والقادة العسكريين لمناقشة الخيارات و الخطط المتاحة للتعامل مع الملف الإيراني.



ومن جانبه قال رئيس البرلمان الإيراني "محمد باقر قاليباف" أنه لا بديل عن قبول مقترح إيران ،وأكد على أن بلاده مستعدة للرد فورا على أي عمليات عسكرية.



الفائدة الأمريكية

•بحسب تقرير نصف سنوي صادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة، تصدّرت الحرب المستمرة مع إيران وتأثيرها على أسعار النفط وإمداداته قائمة المخاوف المتعلقة بالاستقرار المالي.



•وسط ارتفاع أسعار النفط ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : ارتفع تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع يونيو من 95% إلى 98%، وتراجع تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة ‏أساس من 5% إلى 2%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون في وقت لاحق اليوم ، صدور بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة لشهر أبريل.



•سيصوت مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم على تمرير أو رفض ترشيح "كيفن وارش" لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لفترة تمتد من مايو 2026 إلى مايو 2030.



توقعات حول أداء الذهب

قال دانيال بافيلونيس، كبير استراتيجيي السوق في شركة أر جي أو فيوتشرز : إن الأسواق تركز بشكل كبير على التوقعات المتعلقة بالمضيق، ولا سيما إمكانية إعادة فتحه، ويبدو أنها تستوعب السيناريو الأوسع لارتفاع أسعار الطاقة.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،زادت يوم الاثنين بنحو 2.29 طن متري،فى ثالث زيادة يومية على التوالي ،ليرتفع الإجمالي إلى 1,036.28 طن متري،والذي يعد أعلى مستوى منذ 30 أبريل الماضي.



نظرة فنية

سعر الذهب محاط بالضغوط الإيجابية - توقعات اليوم – 12-05-2026