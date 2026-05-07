سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يبدأ باستعادة تعافيه – توقعات اليوم – 07-05-2026

ارتفع قليلاً سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، بعدما نجح الزوج في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يمنحه مساحة أكبر لتوسيع مكاسبه في الفترة القريبة المقبلة، ليستعد حالياً بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 1.3640، مدفوعاً بتداولاته المستمرة اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل قاعدة ديناميكية تعزز من سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.