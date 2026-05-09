اليابان | أسعار النفط تضغط على الشركات اليابانية

09/05/2026

أظهر استطلاع شمل شركات يابانية أنه في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط الخام، فإن 40% منها قد تضطر إلى النظر في تقليص عملياتها.

صعوبات في توريد المواد الخام

بعد الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، أُغلق مضيق هرمز – وهو نقطة عبور حيوية لنقل النفط الخام – بشكل فعلي. ورغم بعض الجهود لإنهاء الصراع، فإن الوضع لا يزال غير مؤكد، مما يثير مخاوف بشأن ارتفاع أسعار النفط وتعطل الإمدادات.

أجرى تيكوكو طوكيو داتا بنك (Teikoku Databank) استطلاعًا على الشركات في جميع أنحاء اليابان من 3 إلى 7 أبريل/ نيسان، وتلقى 1686 إجابة صالحة. عند سؤالهم عن المدة التي يمكن أن يستمر فيها ارتفاع أسعار النفط الخام قبل أن يضطرهم إلى تقليص أعمالهم الأساسية، جاءت الإجابة الأكثر شيوعًا بنسبة 26.7% «3 أشهر فأكثر ولكن أقل من 6 أشهر». كما قال 17.2% «أقل من 3 أشهر». وهذا يعني أن 43.9% من الشركات قد تضطر إلى تقليص عملياتها الرئيسية خلال ستة أشهر. في المقابل، قالت 18.3% من الشركات إنها تستطيع «الصمود لأكثر من عام».

حسب القطاع، كان قطاع التجزئة (بما في ذلك محطات الوقود وتجار السيارات) الأكثر تأثرًا، حيث أشار 54.5% من المستجيبين إلى احتمال الحاجة إلى تقليص أعمالهم الأساسية خلال ستة أشهر. كما تأثر قطاع التصنيع بشدة، حيث قال أكبر نسبة (22.8%) إنهم سيقلصون العمليات خلال فترة قصيرة جدًا «أقل من 3 أشهر».

ركز السؤال في الاستطلاع على تأثير ارتفاع أسعار النفط الخام على العمليات التجارية، لكن صعوبات توريد المواد الخام أصبحت مشكلة خطيرة أيضًا. ومن التعليقات الواردة من المستجيبين: تعليق من شركة تصنيع في قطاع اللب والورق والمنتجات الورقية: «سنضطر إلى وقف الإنتاج إذا لم نتمكن من الحصول على المواد الخام المشتقة من النفط مثل البولي إيثيلين والأغشية البلاستيكية والمذيبات. كما يزداد خطر إفلاس عملائنا».

واجه بعض المصنعين صعوبات في توريد المواد الخام لأنظمة الحمامات، مما يشير إلى أن التأثير على الإنتاج قد يمتد عبر القطاع الصناعي.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية.)