اليابان | قفزة تاريخية في الإنفاق العسكري الياباني خلال عام 2025

سياسة 04/06/2026

مع استمرار ارتفاع ميزانيات الدفاع الوطني حول العالم في عام 2025، لم تكن اليابان استثناءً، إذ بلغ إنفاقها الدفاعي أعلى مستوى له منذ نهاية الحرب، لتحتل المرتبة العاشرة عالميًا من حيث إجمالي الإنفاق العسكري، في ظل تزايد المخاوف الأمنية الإقليمية والدولية.

الإنفاق العسكري الياباني يُمثل 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي

أعلن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام مؤخرًا نتائج استطلاعه حول الإنفاق العسكري العالمي في عام 2025. حافظت اليابان على مركزها العاشر، رغم زيادة إنفاقها بنسبة 9.7% ليصل إلى 62.2 مليار دولار أمريكي (أي ما يعادل 9.3 تريليون ين ياباني بالين الياباني، بزيادة قدرها 13.2%).

في عام 1988، بلغ الإنفاق العسكري الياباني 3.7 تريليون ين ياباني. إلا أنه في عام 1990، وصل إلى 4 تريليونات ين، واستمر في الارتفاع طوال التسعينيات. ومنذ بداية الألفية الثانية وحتى مطلع العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين، استقر الإنفاق العسكري الياباني عند حوالي 5 تريليونات ين، ثم تجاوز 6 تريليونات ين لأول مرة في عام 2023، قبل أن يقفز إلى أكثر من 8 تريليونات ين في عام 2024، وأكثر من 9 تريليونات ين في عام 2025. وبلغت نسبة الإنفاق العسكري الياباني إلى الناتج المحلي الإجمالي 1.4% في عام 2025.

هيمنت الولايات المتحدة على التصنيف بـ 954 مليار دولار، تلتها الصين بـ 336 مليار دولار، ثم روسيا بـ 190 مليار دولار. وشملت القائمة أيضاً ألمانيا، والهند، وبريطانيا، وأوكرانيا، والمملكة العربية السعودية، وفرنسا، واليابان. ارتفع إجمالي إنفاق روسيا بنسبة 5.9% على أساس سنوي، بينما ارتفع إنفاق أوكرانيا بنسبة 20% ليصل إلى 84.1 مليار دولار. وجاءت إسرائيل في المرتبة الحادية عشرة، على الرغم من انخفاض إنفاقها بنسبة 4.9% إلى 48.3 مليار دولار.

تهيمن الدول الثلاث الأولى

استحوذت الولايات المتحدة على 33% من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي، والصين على ما يُقدّر بنحو 12%، وروسيا على ما يُقدّر بنحو 6.6%، ما يعني أن هذه الدول الثلاث مجتمعة أنفقت أكثر من نصف الإجمالي. وبلغ إنفاق اليابان 2.2% من الإجمالي. وشكّل إجمالي إنفاق الدول الخمس عشرة الأولى 80% من الإجمالي.

على الصعيد العالمي، بلغت نسبة الإنفاق العسكري 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن بين الدول الأكثر إنفاقاً، بلغت هذه النسبة 3.1% في الولايات المتحدة، و1.7% في الصين، و7.5% في روسيا. أما في الدول الأوروبية الكبرى، فبلغت 2.3% في ألمانيا، و2.4% في بريطانيا، و2.0% في فرنسا، و1.9% في إيطاليا.

مصادر البيانات

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: دبابة من طراز 10 تطلق النار على هدف خلال تدريب بالذخيرة الحية لقوات الدفاع الذاتي البرية في منطقة مناورات شرق فوجي في محافظة شيزوكا في 8 يونيو/ حزيران 2025. © جيجي برس)