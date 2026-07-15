ولاية الخرطوم تؤكد عودة محطات المياه للخدمة خلال يومين

أكدت اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة في اجتماعها اليوم برئاسة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة أن قضايا المياه والكهرباء والصحة تأتي على رأس الأولويات وان كل الإمكانيات موجهة لهذه القطاعات الحيوية وطالبت هيئة مياه الولاية بالاستجابة لأي شكاوي من المواطنين تتعلق بشح مياه الشرب .

حيث أشارت اللجنة في هذا الجانب إلى الاستجابة السريعة لتوجيهات والي الخرطوم بالدفع بكل آليات الولاية لحل مشكلة إنحسار النيل عن طلمبات محطات المياه النيلية وتكلل هذا الجهد بعودة محطتي مياه صالحة والريف الشمالي بحري للعمل في غضون يومين وقرر الإجتماع تكوين آلية للتدخل السريع لمواجهة أسوأ الاحتمالات إذا ما واصل النيل في الانحسار للقيام بالمعالجات اللازمة .

ودعا الاجتماع إدارة الكهرباء بإعطاء أولوية في الكهرباء للقطاعات الحيوية فيما طالب بالاحتفاظ بمخزون استراتيجي من الوقود لتشغيل محطات المياه والمستشفيات عند انقطاع الكهرباء.

وأمن الاجتماع على إستمرار الجهود المبذولة من كافة الشركاء للاستعداد للخريف حيث أوضح رئيس اللجنة الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد المصطفى أن الأعمال الجارية وصلت مرحلة متقدمة فيما أوضح مدير هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه مهندس مختار عمر صابر أن حفر المصارف سيكتمل خلال (10) أيام ويستهدف شبكة طولها (1200) كلم فيما إكتملت الجسور الواقية بشرق النيل وترفيع الجسور النيلية بطول (176).

ووجه الإجتماع وزارة التخطيط العمراني وجهاز حماية الأراضي وإزالة المخالفات بالشروع فورا في إزالة التعديات على الشوارع الرئيسية بالولاية وعلى رأسها شارع النيل امدرمان من بدايتة بالمجلس الوطني وحتى نهايته عند كبري الحلفايا بعد أن تمددت الأنشطة إلى داخل حرم الشارع .

كما وجه الإجتماع الوزارة بالاستمرار في إعلان المواطنين الذين لديهم قطع أراضي سكنية في المناطق التي تمت فيها ازالة السكن العشوائي الإسراع باستلام قطعهم السكنية حتى لايعود إليها العشوائي مرة أخرى وعلى الوزارة اتخاذ كافة التدابير للإسراع بتنفيذ هده الخطوة مع العمل على تشديد الرقابة والحراسة لهذه المواقع بواسطة جهاز حماية الاراضي وازالة المخالفات بالمحليات.

ووقف الاجتماع على الجهود التي تقوم بها هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه في صيانة الطرق والشروع في انارة الطرق ومعالجة الجزر وأعمدة الإنارة التالفة.

سونا