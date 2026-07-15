انت الان تتابع خبر الحلبوسي يوجه دعوة رسمية إلى نظيره السوري لزيارة العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بيان صادر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب ورد لـ الخليج 365، إنه "أجرى رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، اتصالاً هاتفياً مع رئيس مجلس الشعب في الجمهورية العربية السورية عبد الحميد العواك، هنَّأه فيه بمناسبة انتخابه رئيساً للمجلس"، متمنياً له "التوفيق والنجاح في أداء مهامِّه بما يحقِّق مصالح وتطلّعات الشعب السوري الشقيق".وجرى، خلال الاتصال بحسب البيان "التأكيد على أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين".

كما وجَّه "رئيس مجلس النواب دعوةً رسميةً إلى نظيره السوري لزيارة العراق، تأكيداً على حرص البلدين على توطيد العلاقات البرلمانية وتوسيع آفاق التعاون المشترك".